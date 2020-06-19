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共建一带一路 共促经济发展（国际论坛）

皮拉尼·姆坦布

2020年06月19日05:11  来源：人民网－人民日报
 

　　抗击疫情、应对疫情造成的经济冲击之时，我们更应加强“一带一路”框架下的合作

　　

　　新冠肺炎疫情是本世纪以来最严重的全球大流行病之一，给全球公共卫生安全和产业链供应链稳定带来了严重冲击。据国际货币基金组织预测，随着疫情冲击的不断深化，2020年全球经济将遭遇上世纪30年代大萧条以来最严重的经济衰退。

　　在此背景下，共建“一带一路”的重要性进一步凸显。近7年来，中国与共建“一带一路”沿线国家货物贸易总额累计超过7.8万亿美元，对沿线国家直接投资超过1100亿美元。中国同138个国家签署“一带一路”合作文件，共同开展2000多个合作项目，解决了成千上万人的就业。“一带一路”建设为带动世界经济发展作出了巨大贡献。尽管疫情给合作造成了一定程度的影响，但我相信共建“一带一路”将在疫情之后促进沿线国家的经济发展，并将为全球经济复苏提供强劲动力。

　　抗击疫情、应对疫情造成的经济冲击之时，我们更应加强“一带一路”框架下的合作。非洲是一个充满希望的大陆，拥有丰富的自然和人力资源以及近13亿人口的巨大市场，非洲的和平、稳定、繁荣符合全世界人民的利益。共建“一带一路”的提出为非洲国家带来了大量机遇，成为非洲大陆打造区域价值链、发展制造业和创造就业的有力推手。非洲国家与中国加强“一带一路”框架下合作，推动共建“一带一路”与非盟《2063年议程》、联合国2030年可持续发展议程和非洲各国发展战略深入对接，不但能促进非洲经济的发展，还能推动世界经济稳步复苏。

　　中国力所能及地支援其他国家抗击疫情，伸出了友谊之手。以非洲为例，中国积极向非洲国家援助抗疫物资，组织专家视频会议；中国民间机构、企业等纷纷向非洲捐赠物资，为非洲抗击疫情提供了巨大的帮助。非洲国家领导人积极评价中国行动，认为中国不但在本国抗击疫情方面取得了令世界瞩目的积极成效，也为非洲国家防控疫情作出了重要贡献，生动诠释了中非始终风雨同舟、平等相待、相互支持的兄弟情谊。

　　中国倡导构建人类命运共同体，强调世界各国命运休戚与共，需要加强合作。“一带一路”建设秉持共商共建共享原则，是构建人类命运共同体的重要实践。首届“一带一路”国际合作高峰论坛圆桌峰会联合公报指出：“我们鼓励政府、国际和地区组织、私营部门、民间社会和广大民众共同参与，建立巩固友好关系，增进相互理解与信任。”中国与非洲国家并肩抗疫，也是共建“一带一路”的应有之义。

　　我对非洲国家通过共建“一带一路”与中国实现共同发展的美好前景充满信心。让我们团结协作，携手推进高质量共建“一带一路”，共同促进经济发展，努力为让人民过上更美好幸福生活贡献力量。

　　（作者为南非全球对话研究所执行主任） 


　　《 人民日报 》（ 2020年06月19日 02 版）
(责编：岳弘彬)
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