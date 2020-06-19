共同打造中非卫生健康共同体（和音）

中非始终相互理解、相互支持、相互帮助，树起国际抗疫合作新标杆。中非共同致力于维护全球公共卫生安全，共同构建人类卫生健康共同体，必将为促进世界和平与发展作出更大贡献

6月17日晚，习近平主席在北京主持中非团结抗疫特别峰会并发表题为《团结抗疫 共克时艰》的主旨讲话，强调双方应坚持人民至上、生命至上，尽最大努力保护人民生命安全和身体健康，坚定不移携手抗击疫情，坚定不移推进中非合作，坚定不移践行多边主义，坚定不移推进中非友好，共同打造中非卫生健康共同体和更加紧密的中非命运共同体。习近平主席提出的一系列重要倡议和主张，展现了中非团结抗疫、共克时艰的坚定决心，指明了疫情形势下中非抗疫及务实合作的前行路径，擘画了中非关系发展的未来方向，也为国际社会团结协作早日战胜疫情注入了强大正能量。

中非团结抗疫特别峰会在全球抗击新冠肺炎疫情的关键时刻举行，具有特殊的重要意义。中国是世界上最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆。中非双方共商团结抗疫大计，共叙中非兄弟情谊，充分展现了中非友谊的牢固和中非关系的坚韧。中非人民携手抗疫，是打赢疫情防控全球阻击战的重要力量。会议发表《中非团结抗疫特别峰会联合声明》，凝聚了中非在一系列重大问题上的共同立场，向国际社会发出了中非团结合作的时代强音。

加强团结合作、携手抗击疫情，在特殊时期诠释了中非命运共同体的生动意涵。在中国抗疫最艰难的时刻，非洲送来宝贵支持。50多位非洲领导人向中国表达慰问和支持，非洲各国纷纷向中国捐赠抗疫物资。非洲疫情暴发后，中国率先驰援，同非洲人民坚定站在一起。中国政府、企业、社会团体向50多个非洲国家和非盟交付了大量援助物资，向11个国家派出了148人次的抗疫医疗专家组，举行了30多场专家视频会议，开展各类培训活动近400场，常驻非洲的46支中国医疗队也积极投身当地抗疫工作。在这次峰会上，中方宣布将继续全力支持非方抗疫行动，抓紧落实在世界卫生大会开幕式上宣布的举措，继续向非洲国家提供物资援助、派遣医疗专家组、协助非方来华采购抗疫物资。中方承诺，新冠疫苗研发完成并投入使用后，愿率先惠及非洲国家。中国举措极大鼓舞了非洲国家战疫必胜的信心。与会非方领导人指出，习近平主席真诚支持非洲国家抗疫，真正把中非人民的生命健康放在心坎上。

深化中非公共卫生合作，共同打造中非卫生健康共同体，是峰会着眼长远达成的重要共识。提升非洲各国的公共卫生能力，中国一直在行动。从中非“十大合作计划”到中非合作“八大行动”，都包含加强中非公共卫生合作的重要倡议。今年5月，习近平主席在第七十三届世界卫生大会视频会议开幕式上宣布，中国将建立30个中非对口医院合作机制，加快建设非洲疾控中心总部，助力非洲提升疾病防控能力。在这次峰会上，习近平主席表示，中方将提前于年内开工建设非洲疾控中心总部，同非方一道实施好中非合作论坛框架内“健康卫生行动”，加快中非友好医院建设和中非对口医院合作，共同打造中非卫生健康共同体。非盟轮值主席、南非总统拉马福萨认为，此次特别峰会显示出非中之间团结的深度和韧性。世界卫生组织总干事谭德塞指出，中国和非洲之间的深度合作展示了战胜新冠肺炎疫情所需的全球团结和领导力。

“人类终将战胜疫情，中非人民也终将过上更加美好的生活。”中非团结抗疫特别峰会昭示的信心、决心和愿景，为中非全面战略合作伙伴关系注入了新内涵。中非始终相互理解、相互支持、相互帮助，树起国际抗疫合作新标杆。中非共同致力于维护全球公共卫生安全，共同构建人类卫生健康共同体，必将为促进世界和平与发展作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2020年06月19日 02 版）

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