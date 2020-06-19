坚定不移携手抗击疫情

国家主席习近平6月17日晚在北京主持中非团结抗疫特别峰会并发表题为《团结抗疫 共克时艰》的主旨讲话，提出一系列重要倡议和主张，强调中非要坚定不移携手抗击疫情、推进中非合作、践行多边主义、推进中非友好，共同打造中非卫生健康共同体，推进中非全面战略合作伙伴关系高水平发展。习近平主席主旨讲话引发非洲各界热烈反响，接受本报记者采访的非洲多国政党政要、专家学者等认为，在全球抗击疫情关键时刻，中非团结抗疫特别峰会成功举行，展现了双方携手抗击疫情的坚定决心，在非中关系史上书写了新篇章，为国际社会加强合作战胜疫情注入了强大正能量。

“为非洲国家战胜疫情带来强大信心和动力”

“面对疫情，中国和非洲相互声援、并肩战斗。在中国抗疫最艰难的时刻，非洲送来宝贵支持，我们铭记于心。非洲疫情暴发后，中国率先驰援，同非洲人民坚定站在一起。”中非团结抗疫、共克时艰。非方人士坚信，经受住疫情考验的非中关系将更加坚实牢固，非中友好将更加深入人心。

“在全球疫情仍在蔓延的特殊时期，中非团结抗疫特别峰会以视频方式举行，发出了巩固和发扬非中传统友好的强有力声音。”阿尔及利亚中国友好协会会长达贝什认为，在共同应对疫情挑战过程中，非洲国家和中国守望相助。中国全力支持非方抗疫行动，向非洲国家提供大量防疫物资，派遣医疗专家组，承诺新冠疫苗研发完成并投入使用后率先惠及非洲国家等，以实际行动支持非洲渡过难关，诠释了非中深厚的兄弟情谊。达贝什指出，“中国一直以来都在我们最需要的时候伸出援助之手，切实帮助非洲国家解决问题。以阿尔及利亚为例，几十年来已有数千名中国医生赴阿开展医疗服务工作，为提高阿医疗技术水平作出重要贡献。”

“中非团结抗疫特别峰会彰显双方历久弥坚的友好情谊。在非洲最需要帮助的时候，中国及时伸出援助之手，慷慨无私地向非洲人民提供力所能及的各种支持，这让非洲同胞深受感动。”埃及苏伊士运河大学语言学院院长、孔子学院埃方院长哈桑·拉杰布表示，习近平主席在峰会上的主旨讲话想非洲人民所想，为非中团结抗击疫情指明了前进方向，对于进一步推进非中双方携手抗击疫情、共同打造非中卫生健康共同体具有重要意义。

“中国真心为非洲着想，真诚帮助非洲，为非洲疫情防控作出重要贡献，非中友好关系得到进一步巩固。非洲民众看在眼里，记在心上。”尼日利亚体育基金会主席丹尼尔·恩盖莱姆表示，习近平主席提出的一系列重要倡议和主张，“为非洲国家战胜疫情带来强大信心和动力”。

“中国一直是非洲发展道路上真正的朋友”

“为克服疫情带来的冲击，我们要加强共建‘一带一路’合作，加快落实中非合作论坛北京峰会成果，并将合作重点向健康卫生、复工复产、改善民生领域倾斜。”习近平主席指明了疫情防控形势下中非务实合作的前行路径。

“中国一直是非洲发展道路上真正的朋友，抗击疫情使非中关系变得更加紧密。”南非大学人类学学院教授博杜迈洛·塞诺卡内表示，疫情给非洲国家经济带来冲击。习近平主席强调，中方将继续全力支持非方抗疫行动、加强共建“一带一路”合作等，表明中国与非洲国家的团结合作既立足于现实，又着眼于未来推进中非全面战略合作伙伴关系高水平发展。“中国通过各种方式支持非洲应对经济困难，这是推动非洲实现可持续发展的长远之道，相信非中合作一定能够行稳致远。”

卢旺达治理署新闻与传播部主任杰拉尔德·姆班达指出，疫情发生后，常驻非洲的40多支中国医疗队在最短时间内投入当地抗疫行动中，中国政府向10多个非洲国家派遣抗疫医疗专家组，捐赠大量急需的抗疫医疗设备和物资等，“中国以实际行动展现出非中患难与共的兄弟情谊。我们看到，中国始终与非洲国家站在一起”。

南非非国大总书记埃斯·马加舒尔表示，在非洲疫情日益严峻之际，中非团结抗疫特别峰会的举行给非洲人民战胜疫情带来了强大信心。中国向非洲国家提供了各种形式的支持和帮助，非洲人民永远铭记中方为非洲抗疫所作出的贡献。中国抗击疫情的许多经验做法值得非洲学习，“相信通过此次非中抗疫合作，非中兄弟情谊将进一步升华，非中并肩抗疫行动将为国际抗疫斗争取得最终胜利贡献力量”。

“充分体现了团结合作的精神和人类命运共同体理念”

“中方愿同非方一道，维护以联合国为核心的全球治理体系，支持世卫组织为全球抗疫作出更大贡献。我们反对将疫情政治化、病毒标签化，反对种族歧视和意识形态偏见，坚定捍卫国际公平正义。”习近平主席在主旨讲话中再次强调要坚定不移践行多边主义。

姆班达认为，坚持人民至上、生命至上，统筹资源，团结合作，尽最大努力保护人民生命安全和身体健康，最大限度降低疫情负面影响，是中国疫情防控取得重大战略成果的最重要原因，也是全球开展抗疫合作需要秉持的精神和理念。“中国与非洲国家并肩作战、携手抗疫，充分体现了团结合作的精神和人类命运共同体理念。”

摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴表示，习近平主席在特别峰会上提出的四个“坚定不移”，彰显了中国作为负责任大国的担当。非中加强公共卫生领域合作将助推非中合作进一步深化。

南非独立传媒集团执行主席瑟维表示，非中友好源远流长，中国无私援助非洲抗疫是中国人民对非洲人民兄弟情谊的集中体现。中国在国际舞台上一直是坚定支持多边主义的重要力量。面对疫情带给人类的共同挑战，中国身体力行为国际抗疫合作注入正能量。

南非大学姆贝基非洲领导力研究所研究员谭哲理认为，中非团结抗疫特别峰会是非中双方合作应对疫情挑战的重要行动，也是非中共建人类命运共同体的具体体现。面对疫情，没有哪个国家可以独善其身。国际社会更加认识到构建人类命运共同体的重要性和迫切性。世界各国应该加强团结合作，携手抗击疫情，共同战胜人类的敌人。

（本报北京、约翰内斯堡、开罗、阿尔及尔、阿布贾6月18日电 记者王芳、李琰、邹松、万宇、吕强、李滢嫣、黄培昭、尤铭、姜宣）

《 人民日报 》（ 2020年06月19日 02 版）

(责编：岳弘彬)