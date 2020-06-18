中印边境紧张局势会不会继续升级？外交部回应

人民网北京6月18日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：据报道，中国国务委员兼外长王毅同印度外长苏杰生通电话。双方就中印边界西段局势交换了意见，请问中方有何评论？中印边境紧张局势是否会继续升级？

赵立坚：针对近期中印边界西段的事件，中国国务委员兼外长王毅在同印度外长苏杰生通电话时已经详细阐明中方严正立场。中方已多次申明，事件发生的起因是印方一线部队公然打破双方军长级会晤达成的共识，在加勒万河谷现地局势已经趋缓的情况下，再次跨越实控线蓄意挑衅、暴力攻击中方前往现地交涉的官兵，进而引发激烈肢体冲突，造成人员伤亡。

事件发生以后，中印双方通过军事和外交渠道进行了沟通协调，双方同意公正处理加勒万河谷冲突引发的严重事态，共同遵守两国军长级会晤达成的共识，尽快使现地局势降温，维护边境地区的和平与安宁。目前，中印边境地区的形势总体是稳定的、可控的。相信双方能在两国领导人重要共识精神的指导下，妥善处理当前事态，共同维护好边境地区的和平与稳定，推动两国关系健康稳定发展。

澎湃新闻记者：昨天，中非团结抗疫特别峰会举行，中方采取更多行动帮助非洲国家抗击疫情，在减缓非洲国家债务、支持非洲国家克服经济困难等方面取得新成果。但也有媒体认为，中方举办此次峰会旨在进一步扩大自身在非影响。中方对此有何评论？

赵立坚：6月17日，中非团结抗疫特别峰会成功举行。这是中非领导人在团结抗疫形势下举行的一次特殊聚会。习近平主席在峰会上发表主旨讲话，提出一系列重要倡议和主张，宣布全力支持非洲国家抗疫行动，继续向非方提供物资援助、派遣医疗专家组，加快非洲疾控中心总部建设，承诺新冠疫苗研发完成并投入使用后将率先惠及非洲国家，中方愿同国际社会一道，加大对疫情特别重、压力特别大的非洲国家的支持力度，包括进一步延长缓债期限等，帮助非洲国家克服当前困难。

非方领导人对此予以热烈欢迎和高度评价。他们表示，中非团结抗疫特别峰会的召开正逢其时，增强了非洲国家战胜疫情的信心。中方在非洲最需要的时候“雪中送炭”，是真正的朋友。中非双方拉紧团结纽带，加强抗疫合作，将提振全球早日战胜疫情的信心，为国际抗疫合作树立典范。

当前非洲疫情仍在蔓延，非洲国家面临多重挑战，期待国际社会加大对非支持。中方呼吁国际社会认真倾听非方的呼声，积极回应非方的关切，采取更多行动，为非洲早日战胜疫情、实现可持续发展作出实实在在的贡献。

中国国际电视台记者：美“2020年维吾尔人权政策法案”在特朗普总统签字后生效，正式成为法律，根据法案内容，特朗普总统将在法案生效后180天内向国会递交报告，提供制裁名单。中方对此有何评论？

赵立坚：中国外交部、全国人大外事委员会、全国政协外事委员会、新疆维吾尔自治区人大常委会已经分别就此发表严正声明。美方已将所谓“2020年维吾尔人权政策法案”签署成法。这一所谓法案蓄意诋毁中国新疆的人权状况，恶毒攻击中国政府治疆政策，公然践踏国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政。中国政府和人民对此表示强烈愤慨和坚决反对。

涉疆问题根本不是人权、民族、宗教问题，而是反暴恐和反分裂问题。新疆曾经深受极端主义、暴恐分裂活动之害，人民生命和财产安全受到严重威胁。新疆坚持标本兼治，打击与预防相结合，采取的一系列举措不仅符合中国法律，也是中国落实国际社会反恐和去极端化倡议，包括落实《联合国全球反恐战略》和《防止暴力极端主义行动计划》的具体步骤和体现。

新疆开展的各项工作有效遏制了暴恐活动多发频发势头，最大程度维护了国家统一、安全，保障了新疆各族人民的生命权、健康权、发展权等基本权利。过去3年多来，新疆没有发生一起暴恐案件，民族平等团结，宗教和睦和顺，人民生活安定祥和。国际社会对中国政府治疆政策普遍予以积极评价。

恐怖主义、极端主义是人类社会的共同敌人，对于各国的反恐、去极端化努力，不应拿不同的尺子来衡量，更不应违背国际道义和人类良知进行蓄意歪曲。美方上述所谓法案罔顾事实、颠倒是非，试图把新疆的反恐、反分裂和去极端化举措污名化，在反恐问题上赤裸裸地搞双重标准，进一步暴露了美方损害中国主权、安全，挑拨中国民族关系、破坏新疆繁荣稳定、遏制中国发展壮大的险恶用心。

我们要正告美方，新疆事务纯属中国内政，不容任何外国干涉。中国政府和人民捍卫国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移。我们再次奉劝美方立即纠正错误，停止利用上述涉疆法案损害中国利益、干涉中国内政。否则，中方必将坚决反制，由此产生的一切后果必须完全由美方承担。

中国日报记者：杨洁篪主任在同美国务卿蓬佩奥对话期间有没有讨论新冠肺炎疫情有关问题？

赵立坚：中方已就中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪同美国务卿蓬佩奥在夏威夷举行对话发布了消息。关于新冠肺炎疫情问题，杨洁篪在对话中指出，事实已经充分证明，中国的疫情防控公开、透明、迅速、高效。当前，新冠肺炎疫情在全球持续蔓延。中美双方应当加强抗疫合作，支持世界卫生组织发挥领导作用，帮助广大发展中国家抗疫，为全球公共卫生安全合作做出应有贡献。

法新社记者：你提到中方坚决反对“2020年维吾尔人权政策法案”，美方必须承担后果，请问具体会有什么后果？

赵立坚：下一步形势如何发展，完全取决于美方如何实际行动。

日本共同社记者：今天七国集团外长就有关香港问题发表了声明，请问中方对此有何评论？

赵立坚：我们对七国集团外长发表联合声明，对香港事务说三道四、指手画脚表示强烈不满和坚决反对。我们多次强调，香港事务纯属中国内政，任何外国政府、组织和个人都无权干预。

中国全国人大有关决定以及全国人大常委会的立法，旨在弥补香港在维护国家安全方面的法律漏洞。从国家层面建立健全香港特区维护国家安全的法律制度和执行机制，本来就是“一国两制”的体现，也是为了确保“一国两制”方针行稳致远，维护香港繁荣稳定。我们多次重申，《中英联合声明》的核心是中国对香港恢复行使主权。中华人民共和国宪法和香港特区基本法共同构成香港特区的宪制基础。

中方推进涉港国安立法的决心坚定不移。我奉劝有关方面好好地学一学中华人民共和国宪法和香港基本法，客观、公正看待涉港国安立法，遵守国际法和国际关系基本准则，停止插手香港事务及干涉中国内政。

今日俄罗斯记者：昨天俄罗斯外长表示俄罗斯、印度、中国外长视频会议将于6月23日举行，但之后有报道称会议将延期，原因不明，你可否证实？

赵立坚：中俄印三方正就中俄印外长视频会议相关安排保持沟通。如有进一步消息，我们会及时发布。

法新社记者：印度似乎已派出力量增援边防部队，中方是否也采取同样措施？你今天可否透露更多具体情况？

赵立坚：我刚才已经就中印边界西段局势表明了中方立场。中印双方正通过军事和外交渠道对话解决有关现地问题，我没有需要发布的消息。

路透社记者：还是关于中印边界冲突的问题，印方官员称一名陆军上校及士兵遭中方士兵铁棍攻击，你有何评论？另外，冲突起因是否是印军摧毁中方在实控线上或越线搭建的设施？

赵立坚：此次事件的是非曲直十分清楚，责任不在中方。中方已详细介绍事件来龙去脉。6月15日晚，印方一线边防部队公然打破双方军长级会晤达成的共识，在加勒万河谷现地局势已经趋缓的情况下，再次跨越实控线蓄意挑衅、暴力攻击中方前往现地交涉的官兵，进而引发激烈肢体冲突，造成人员伤亡。中方希望印方开展彻底调查，严惩肇事责任人，严格管束一线部队，立即停止一切挑衅性举动，确保此类事件不再发生。

昨天王毅国务委员同印度外长苏杰生通了电话，消息稿已经发布。双方同意公正处理加勒万河谷冲突引发的严重事态，共同遵守双方军长级会晤达成的共识，尽快使现地局势降温，并根据两国迄今达成的协议，维护边境地区的和平与安宁。

印度报业托拉斯记者：关于中印外长通话，双方是否在考虑下步采取什么措施？

赵立坚：王毅国务委员在同印度外长苏杰生的通电话中阐明了中方对当前中印边境事态的立场。他同时强调，中印两国都是10亿级以上人口的新兴力量，加快实现自身发展振兴是我们各自肩负的历史使命。为此，双方相互尊重、相互支持是正道，符合两国的长远利益；相互猜忌、相互摩擦是邪路，违背两国人民的根本愿望。双方应按照两国领导人达成的重要共识，通过中印边界特别代表会晤机制、边防部队会晤机制等既有渠道，就妥处边境事态加强沟通协调，共同维护边境地区和平与安宁。

双方同意公正处理加勒万河谷冲突引发的严重事态，共同遵守双方军长级会晤达成的共识，尽快使现地局势降温，并根据两国迄今达成的协议，维护边境地区的和平与安宁。

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