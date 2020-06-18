法国学者新书点赞中非一带一路倡议合作

人民网巴黎6月18日电（记者 葛文博）近日，法国席勒研究所非洲问题专家塞巴斯蒂安·佩里莫尼（Sébastien Périmony）的新书《以未来眼光看非洲（Voir l’Afrique avec les yeux du futur）》在法国出版，该书记述了以实体经济和多边主义为基础的非洲工业化进程拉开大幕，新的发展范式正在出现，并通过大量章节阐述“一带一路”倡议对非洲发展的重要推动作用。

佩里莫尼接受人民网记者专访时表示，该书是其多年研究非洲发展的成果，跳脱陈旧思维的条条框框，站在未来看待今日非洲。他认为，政治是可以预见的，因此有必要在共同发展政策中预见旧地缘政治的彻底终结以及和谐世界的最终到来。

佩里莫尼高度评价中国在非洲发展中所扮演的积极推动角色。他指出，减贫是非洲大陆的主要问题，中国在30年间使7亿人摆脱了极端贫困，是非洲学习的榜样。中国积极参与非洲建设改变了非洲发展面貌，坦赞铁路、亚吉铁路、蒙内铁路、阿卡铁路等交通基础设施建设使非洲联动发展，而乍得湖调水工程等生态项目将重新激活非洲心脏地带的“水肺”，彻底改变该地区超过300万人流离失所的现状。

对佩里莫尼来说，“一带一路”倡议为非洲不仅带来了具体的建设项目，更带来了先进的发展理念。他指出，非洲有潜力和能力发展空间、民用核能等一切现代技术、享受美好生活，在“一带一路”倡议框架内的合作是否可以帮助非洲人民摆脱资源掠夺的新自由主义、自断前程的新马尔萨斯主义和洗脑认命的新蒙昧主义的桎梏，“一带一路”倡议为非洲大陆发展寻得了出路，提供了机会。

佩里莫尼为中国帮助非洲抗击新冠疫情点赞。他说，疫情仍未结束，在非开展国际合作为当务之急，中国持续加强同非洲各国和非盟的关系，并提供切实有效的政策和物资帮扶，为非洲健康、稳定地发展保驾护航。

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