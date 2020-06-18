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多名美国网民自曝去年感染新冠肺炎：病毒存在的时间比想象中长

2020年06月18日17:48  来源：央视新闻客户端
 

　　随着美国新冠肺炎疫情的蔓延，越来越多的网民认为自己在去年已经感染了新冠肺炎，感染的时间远远早于美国官方公布首例确诊病例的日期。

　　网民卡罗尔·巴斯金3月18日在海外社交媒体上称：“我百分之百肯定，在2019年8月，我出现了类似流感的症状，这种情况持续了3周，但检测结果显示我得的不是流感。我想我是感染了新冠病毒。这很糟糕，而且我还有哮喘。”↓↓↓

　　4月18日，网民道娜·乔也认为自己于2019年秋天感染了新冠病毒，却误以为自己得的是流感：“老实说，我认为这种病毒从去年秋天就开始传播了。当时我感觉不舒服，就把病因归咎于普通流感了，就像往年一样。”↓↓↓

　　乔的留言还得到了其他网民的赞同：“当然了！我父母于去年12月底、今年1月初得了重病，而我在去年十月底、十一月初时也生了病。我们的症状类似，咳嗽、发烧、发冷得很严重。”

　　此外，美国知名主持人查克·伍勒里于5月10日在社交媒体上表示，怀疑自己去年就已感染新冠病毒：“去年十一月下旬，我病得很重，做了各种各样的检测。医生说我一定是得了一种只有儿童才会患的罕见流感，还说他们也无法识别这种病，这对他们来说是个谜。我想知道这究竟是什么病？”

　　许多网民纷纷跟帖称自己或朋友也遇到了类似情况，认为新冠病毒早已在美国传播开来。还有网民认为自己感染了新冠病毒，却至今仍无法接受病毒检测。

　　网民：“我想很多人在深秋、初冬之际都出现过新冠肺炎的症状，只是我们不知道而已。它存在的时间比我们想象的要长。”↓↓↓

　　网民：“我有几个朋友也这么说，他们确信他们感染过新冠病毒。那是一次可怕的经历，但没有医学诊断。”↓↓↓

　　网民：“我认为新冠病毒在我们认识它之前就已经在美国存在了。”↓↓↓

　　网民：“三月中旬时我病得很厉害，胸腔里好像有什么坚硬的东西。医生说我可能感染了新冠病毒，但迄今还没能接受检测。”↓↓↓

　　事实上，早在今年3月，美国疾控中心主任罗伯特·雷德菲尔德在美国国会众议院举行的有关新冠病毒的听证会上称，美国确实有原本被诊断为患流感、实际却因感染新冠病毒而死亡的情况。

　　据约翰斯·霍普金斯大学数据，截至美国东部时间16日15时39分（北京时间17日3时39分），美国新冠肺炎确诊病例已超过212万，死亡病例超过11.6万。

　　这边厢美国民众怀疑自己去年就已感染病毒，甚至在疫情暴发数月后仍无法得到检测，那边厢美国政府却在不断淡化疫情、甩锅别国或世界卫生组织。美国政府的疫情应对着实令人看不懂。

(责编：曹昆)
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