专家解读：中非团结抗疫特别峰会为世界树立团结合作典范

人民网北京6月18日电（刘叶婷、张信凤、于洋）17日晚，中非团结抗疫特别峰会举办。峰会由中国和非洲联盟轮值主席国南非、中非合作论坛共同主席国塞内加尔共同发起，以视频方式举行。

外交部部长助理陈晓东表示，此次峰会是中非领导人在团结抗疫形势下举行的一次特殊聚会，各方就支持非洲抗疫、推进中非及国际抗疫合作等达成了广泛共识。会议发表了联合声明，凝聚了中非在一系列重大问题上的共同立场。

就峰会的意义和成果，有关专家接受人民网记者采访时表示，中非团结抗疫为世界树立了团结合作的典范，向国际社会传递出加强合作，支持多边主义的积极信号。

共叙兄弟情谊

“烈火炼真金，患难见真情”。中非友好源远流长，经过疫情洗礼，收获的是比黄金还宝贵的兄弟情谊。中非团结抗疫特别峰会是一次跨越时间和空间的盛会，见证了中非患难与共的手足情深。

“全球疫情背景下，没有一个国家、个体是孤立的，疫情凸显了各国人民的命运相连。中非团结抗疫为世界树立了团结合作的典范，表现了中非双方对人类命运共同体理念的践行。”北京外国语大学非洲学院院长李洪峰接受人民网记者采访时表示，中非团结抗疫也为世界树立了勇气的典范。此次疫情的严重性有目共睹，中非对疫情严重性有充分认知，但采取了坚决抗疫、持续抗疫、联合抗疫的姿态，从决心与行动两个方面为其他国家做出了很好的示范。

现代国际关系研究院非洲所副所长黎文涛对人民网记者表示，中非传统友谊在疫情面前经受住了考验。在中国暴发疫情之初，许多非洲国家在第一时间，从政治上、经济上给予了中国大力支持，甚至是赤道几内亚、吉布提这些不发达国家也对中国提供援助。赤道几内亚第一时间向中国捐款200万美元，相当于人均2美元，并且得到了国内舆论和民众的高度支持。这些援助虽然数额有限，但体现的是两国深厚的情谊。在西方国家挑起对中国的污蔑抹黑言论时，很多非洲领导人第一时间明确表示反对把疫情政治化，给予中国莫大支持。

“中非团结抗疫期间的实际成果应该说超越了抗疫本身。”李洪峰表示，除了抵御对中国的污名化，随着疫情发展，非洲学者积极发声，表明了对中国经济发展的信心，对“一带一路”合作信心。很多在中国坚持工作的非洲人，包括非洲教师、留学生、商人，都通过亲身经历，在其本国媒体上和社交网络上亲证中非友好。

李洪峰指出，中非联合抗疫的过程也是民心相通的过程，更多非洲民众增加了深入了解中国的愿望，民心相通建立在对彼此认知的基础上。在中国援助的背后，有着源远流长的历史文化积淀出的价值观，这一点在人与人的直接接触中、在重大的危机时刻，往往可以更好地被认知。这为未来中非文化交流、文明互鉴的深入发展提供了一个新起点。

传递积极信号

当前正处于全球携手战“疫”的关键时期，但是个别国家却挑起单边主义逆流，对国际合作秩序形成了冲击。在此背景下，中非团结抗疫特别峰会释放了一些积极信号。

“当前国际关系处于混沌的状态，中非共同发声，支持世卫组织工作，呼吁全球合作抗疫是非常必要和关键的，向世界发出了积极信号。”黎文涛表示，在充满不确定性的国际环境下，中国和非洲国家一起，在国际治理问题上达成更多共识与合作，有利于维护全球秩序。

黎文涛表示，习近平主席提出的四个坚定不移更是向国际社会传递了中非加强合作，携手抗疫的信心。“中国和非洲是一个命运共同体，越是在大灾大难面前，中非越要体现守望相助、兄弟情谊，这也是打造更加紧密的中非命运共同体的生动体现。”黎文涛强调，此次峰会也传递了中非坚定支持多边主义，反对单边主义的明确信号。

南非主流媒体独立传媒刊文称，此次中非团结抗疫特别峰会的召开显示了中非团结的深度和韧性。对抗新冠肺炎疫情需要全球团结、合作、协作，坚定践行多边主义。

“中非团结抗疫特别峰会的意义还在于提醒全世界目前还不是松懈的时候，抗疫仍需坚持；也提醒各国政府和人民，要用负责任的态度加入到全球共同抗疫中，这符合各国人民的共同利益。单边主义是行不通的，也与人民的利益背道而驰。”李洪峰表示。

李洪峰指出，疫情使国际关系进一步复杂化，各国都在评估疫情将为世界带来何种长远影响，欧洲方面也在重新定义其自身与中美两方的关系。峰会将释放出一个信号，就是中国愿意交朋友，愿意与友好国家共同抗疫，也希望有更多国家加入到共同抗疫的战线中来，真正突破隔阂和误解，突破单方的利益考量，通过多边主义来寻求共同利益的最大化实现。

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