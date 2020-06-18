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布鲁塞尔中国文化中心线上展示抗疫画作

2020年06月18日17:23  来源：人民网-国际频道
 
图为展出画作《深山采药抗非典》
图为展出画作《深山采药抗非典》

人民网布鲁塞尔6月18日电（记者 任彦）比利时布鲁塞尔中国文化中心6月18日在其官网和社交媒体展示海派艺术大师程十发的代表性画作，用以向欧洲民众传递合作抗疫、共克时艰的信心和力量。

此次在线展出的画作共有6幅，分别是《深山采药抗非典》《松壑鸣泉》《李贺诗意图》《茶花·鸡》《沧浪吟》《藤花长青》。尤其值得一提的是，《深山采药抗非典》是作者在2003年“非典”期间创作的一幅抗疫作品，也是其大型书画创作的最后一幅作品。此次专门挑选这幅画作，是想以丹青致敬工作在抗疫第一线的医务工作者。

据布鲁塞尔中国文化中心主任葛译友介绍，程十发是当代中国画艺术开宗立派的大师，是任伯年、吴昌硕、丰子恺、刘海粟等书画大家之后的又一位海派绘画领袖。程十发擅长将中国传统国画笔法和西方绘画技巧相结合，他的作品中西合璧，既有中国传统国画的底蕴，又有西方绘画的韵味，深受海内外朋友喜爱。

在疫情形势下，布鲁塞尔中国文化中心“转战”线上，带领欧洲民众“云游中国”，以艺术的力量鼓舞人们积极应对疫情。最近，文化中心上线了《一个县的全域旅游》《针尖上的“油画”——绒绣制作工艺全解析》、15名音乐剧演员激情演绎《We Are the World》抗疫音乐电视等一系列精彩内容，阅读量和播放量都直线上升。

(责编：崔越、杨牧)
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