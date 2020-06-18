法媒：中国进一步促经济增长 第三季度将反弹

人民网讯 据法国《世界报》6月12日报道，在复杂的国际社会环境下，6月11日，中国国务院新闻办公室就当前中国经济形势举行吹风会，与会专家预计今年第三季度中国经济将会反弹。

报道称，中国将采取“量化宽松”的货币政策，同时通过适当提高财政预算赤字、发行债券、削减税收和降税减费等政策进一步刺激经济。预期财政赤率为3.8%，中国仍拥有一定的财政自由度。除了新增财政赤字和抗疫特别国债共2万亿元，今年还将新增减税降费2.5万亿元、新增地方政府专项债1.6万亿元和铁路资金1000亿元，共6.2万亿元。

中国国务院参事、财政部原副部长朱光耀表示，尽管受国际形势影响，目前中国财政政策和货币政策仍有较大空间。2020年广义货币总量同比增长率10.7%，与2019年持平。

然而，中国经济增长面临着来自国内外问题的压力。中美关系的紧张局势是其中一个重要影响因素。在这一问题上，朱光耀认为，新冠疫情对中美第一阶段经贸协议的落实造成很大影响，但双方要共同努力应对。此外他还呼吁更加公平的经济全球化，他认为，美国长期一直居于世界经济的主导地位。然而自1989年冷战结束以来，世界格局发生了改变，全球应当更多考虑“新兴经济体”。

中国在世界上扮演着越来越重要的角色，然而内部社会问题同样不容小觑。中国社会企业家协会副会长唐敏表示：“中国经济在经历了几十年高速增长期之后，发展速度逐步放缓，这时要着重考虑那些低收入人群，企业要生产他们负担得起的产品。他们代表着巨大的消费潜力和未来”。（编译：实习生钟可心）

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