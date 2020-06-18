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墨西哥等四国当选联合国安理会非常任理事国

2020年06月18日15:17  来源：新华网
 
原标题：墨西哥等四国当选联合国安理会非常任理事国

　　新华社联合国6月17日电（记者尚绪谦）联合国大会17日选举墨西哥、印度、挪威、爱尔兰为安理会非常任理事国，剩余一个非常任理事国席位未能决出，18日将继续选举。

　　安理会非常任理事国由联合国大会通过无记名投票方式选举产生，候选国需获得联大总投票数至少三分之二方可当选。此次参加选举的有7个国家，角逐5个席位。安理会非常任理事国席位按地区分配，墨西哥和印度在选举时没有竞争对手，轻松过关；挪威、爱尔兰、加拿大争夺西欧和其他地区2个席位，挪威和爱尔兰胜出，加拿大落选；肯尼亚和吉布提争夺非洲地区1个席位，两国均未获得所需的三分之二多数，进入下一轮选举。

　　当天联合国192个会员国参加了投票。墨西哥获得187票，印度获得184票，挪威和爱尔兰分别获得130票和128票。

　　此次新当选的非常任理事国将接替多米尼加、印度尼西亚、比利时、德国和南非，从2021年1月1日开始，任期2年。

　　联合国安理会共有15个成员，其中中国、法国、俄罗斯、英国和美国为常任理事国，其余10个成员为非常任理事国。非常任理事国任期2年，经选举每年更换5个，不能连选连任。10个非常任理事国席位按地区分配：非洲地区3个；亚太地区、拉美和加勒比地区、西欧和其他地区各2个；东欧地区1个。

　　安理会担负维持国际和平与安全的责任，是联合国主要机构之一。

(责编：刘洁妍、燕勐)
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