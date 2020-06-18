哈萨克斯坦总统宣布即将出台防疫新政

人民网努尔苏丹6月18日电（记者周翰博）根据哈萨克斯坦卫生部发布的最新数据，6月17日哈全国新增335例新冠肺炎确诊病例，9例死亡病例和656例无症状病毒携带者。截至当地时间6月18日10时00分，哈累计确诊新冠肺炎病例达到15877例，康复9902例，死亡100例（其中3例系18日新增），无症状病毒携带者6831例。

统计数据显示，哈萨克斯坦3个直辖市和14个州前一日均发现新增确诊病例。单日确诊病例数量最多的地区包括：首都努尔苏丹（59例）、卡拉甘达州（37例）、最大城市阿拉木图（35例）和西哈萨克斯坦州（29例）。与16日相比，哈全国新冠肺炎确诊病例单日增幅约为2.2%。在新增加的12例死亡病例中，年龄最大的出生于1938年，最小的出生于1982年。

按照调整后的数据统计方式，新增加的656例无症状病毒携带者未被计作确诊病例。目前，无症状病毒携带者主要集中在：卡拉甘达州（1041例）、阿拉木图（978例）、努尔苏丹（842例）和阿特劳州（739例）。

鉴于国内疫情持续恶化，哈总统托卡耶夫17日在个人社交媒体账号上发文称，造成当前局面的重要原因是大量民众不再遵守防疫规定。鉴此，政府将于18日出台一系列新措施，以确保疫情恢复稳定，“新措施包括扩大病毒检测范围。”

(责编：刘洁妍、燕勐)