人民网北京6月18日电（张信凤）6月16日下午，由中国人民对外友好协会、湖北省人民对外友好协会、法国人民援助会主办的“团结互助，共抗疫情”中法志愿者视频连线活动在北京、武汉、巴黎三个分会场同时进行。发言嘉宾一致认为，国际化合作不可或缺，在面对未来的灾难和危机中，要更好地保持团结这一优良传统。

视频会议截图。视频由中国人民对外友好协会提供

中国人民对外友好协会会长林松添、副会长宋敬武、湖北省人民对外友好协会会长秦宇、法国人民援助会总书记斯坦伯格、中法志愿者等约40人线上与会并发言交流。

北京分会现场。图片由中国人民对外友好协会提供

林松添在致辞中表示，在抗击这场人类面临的共同威胁之时，中法两国政府和人民相互理解和支持。此前，习近平主席同马克龙总统再次通电话，双方高度赞赏两国在抗疫方面保持了高水平战略协调，强调将继续支持世卫组织发挥重要作用，开展更多中法非三方抗疫合作，为全球最终战胜疫情作出“中法贡献”。

中国人民对外友好协会会长林松添。图片由中国人民对外友好协会提供

林松添指出，在中国抗击新冠疫情的艰难时刻，法国人民援助会第一时间向中国人民对外友好协会发来慰问函、在法国发表公报，并筹集善款，给予了中国人民力量和道义支持。面对肆虐的病毒，中法两国志愿者们无私奉献、不怕牺牲，展现出共同的无畏勇气、坚韧意志和善良本性，闪烁着人性大爱的光芒，让我们深感世界充满爱。

斯坦伯格在致辞中首先介绍了法国人民援助会在疫情期间的工作，她说，援助会收到了来自四面八方的捐赠和口罩等物资，援助会1300多个工作点全部行动起来，以实地探访、电话等方式为大家带来帮助。今年上半年我们援助的人数增加了45%，志愿者起到了不可忽视的重要作用。

斯坦伯格表示，非常乐意同中国同行进行交流。其实在过去的合作中已经受益良多，我们坚信集体智慧是充满潜力的，一定能让我们联起手来，共同击退不幸和苦难。

北京分会现场。图片由中国人民对外友好协会提供

秦宇在讲话中提到深化国际交流与合作的重要性。他说，湖北与法国的传统友谊是值得珍视的一笔宝贵财富，要延续和光大。法国是第一个在武汉设立领事馆的国家；湖北省和阿基坦大区，武汉市和波尔多市很早就结好；武汉神龙汽车公司是第一个中法合资的汽车项目；武汉是法国在华投资最多的城市之一；中法生态城是两国元首见证签约的重大项目，去年马克龙总统访问中国时，该项目还被纳入“中法关系行动计划”。

秦宇表示，疫情期间法国人民用实际行动表达了法国同中国患难与共的决心和对武汉的信心。这次我们与法国人民援助会的连线，既分享了经验，又新建了一座友谊合作的桥梁。

致辞结束后，湖北省对外友协播放了90秒的抗疫宣传片，视频中记录了武汉在疫情下的顽强和乐观以及如今社会经济秩序的恢复。

随后，武汉大学中南医院感染科医生曹倩、伊夫林省联合会志愿者沃替艾·都勒拜尔、武汉理工大学外籍教师弗雷德、圣德尼联合会志愿者塔迈·塞纳、武汉市东湖风景区城乡办事处建管科四级副主任科员王雕、瓦兹河谷省联合会志愿者艾拉医生6名志愿者代表分别进行了发言。

武汉理工大学外籍教师弗雷德发言截图。视频由中国人民对外友好协会提供

志愿者弗雷德来自法国里昂，他于2012年来到武汉生活，目前是法语外籍教师。林松添认为弗雷德的故事，“平凡而伟大，是法国人民的骄傲。”弗雷德在发言中介绍了自己和其他志愿者在疫情期间团结协作进行物资运输、分发等志愿活动，并提到他们收到了来自各方无私的捐赠。他说：“我们在这个过程中遇到了非常多的好心人，我们形成了一个大家庭，我想中国在这次疫情中表现出了强大的力量。”

其他志愿者还详细地介绍了疫情期间参与网络众筹、心理疏导、学生教育等方面的经验。在视频连线中，双方志愿者还采取了问答形式进行互动交流，并诚挚邀请对方代表团在可能的情况下，面对面地进行经验的交流与分享。

武汉分会场照片。图片由中国人民对外友好协会提供

(责编：张信凤、燕勐)