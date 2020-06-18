外交部就杨洁篪同美国国务卿蓬佩奥举行对话答记者问

问：请问杨洁篪主任与美国务卿蓬佩奥对话中是否谈及近来双边关系中的突出问题，例如台湾、涉港等问题？

答：杨洁篪在对话中阐明了中方对发展中美关系的基本态度以及在台湾、涉港、涉疆等重要敏感问题上的立场。

杨洁篪指出，中美合则两利、斗则俱伤，合作是中美双方唯一正确选择。中方致力于同美方一道努力，发展不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的关系，同时坚定捍卫自身主权安全发展利益。希望美方与中方相向而行，认真落实两国元首重要共识，推动两国关系回到协调、合作、稳定为基调的轨道。

在台湾问题上，杨洁篪强调，世界上只有一个中国，台湾是中国不可分割的一部分。一个中国原则是中美关系的政治基础。中方捍卫自身核心利益的决心和意志坚定不移。中方要求美方切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，慎重妥善处理涉台问题。

在涉港问题上，杨洁篪指出，包括建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制在内的香港事务纯属中国内政，中方推进涉港国安立法的决心坚定不移。中方坚决反对美方干预香港事务的言行，坚决反对七国集团外长就涉港问题发表的声明。中方敦促美方切实尊重中方主权，客观、公正看待香港国家安全立法，停止以任何形式干预香港内部事务。

在涉疆问题上，杨洁篪指出，中国政府依法在新疆采取反恐和去极端化措施，极大扭转了新疆安全形势，有力保障了新疆各族人民的生命权、健康权、发展权。中方对美方签署“维吾尔人权政策法案”表示强烈不满，敦促美方尊重中方反恐维稳和去极端化努力，停止在反恐问题上搞双重标准，停止利用涉疆问题干涉中国内政。

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