外交部：正告美方新疆事务纯属中国内政 不容任何外国干涉

美方将所谓“2020年维吾尔人权政策法案”签署成法。这一所谓法案蓄意诋毁中国新疆的人权状况，恶毒攻击中国政府治疆政策，公然践踏国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政。中国政府和人民对此表示强烈愤慨和坚决反对。

涉疆问题根本不是人权、民族、宗教问题，而是反暴恐和反分裂问题。新疆曾经深受极端主义、暴恐分裂活动之害，人民生命和财产安全受到严重威胁。新疆坚持标本兼治，打击与预防相结合，采取的一系列举措不仅符合中国法律，也是中国落实国际社会反恐和去极端化倡议，包括落实《联合国全球反恐战略》和《防止暴力极端主义行动计划》的具体步骤和体现。

新疆开展的各项工作有效遏制了暴恐活动多发频发势头，最大程度维护了国家统一、安全，保障了新疆各族人民的生命权、健康权、发展权等基本权利。过去3年多来，新疆没有发生一起暴恐案件，民族平等团结，宗教和睦和顺，人民生活安定祥和。国际社会对中国政府治疆政策普遍予以积极评价。

恐怖主义、极端主义是人类社会的共同敌人，对于各国的反恐、去极端化努力，不应拿不同的尺子来衡量，更不应违背国际道义和人类良知进行蓄意歪曲。美方上述所谓法案罔顾事实、颠倒是非，试图把新疆的反恐、反分裂和去极端化举措污名化，在反恐问题上赤裸裸地搞双重标准，进一步暴露了美方损害中国主权、安全，挑拨中国民族关系、破坏新疆繁荣稳定、遏制中国发展壮大的险恶用心。

我们要正告美方，新疆事务纯属中国内政，不容任何外国干涉。中国政府和人民捍卫国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移。我们再次奉劝美方立即纠正错误，停止利用上述涉疆法案损害中国利益、干涉中国内政。否则，中方必将坚决反制，由此产生的一切后果必须完全由美方承担。

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