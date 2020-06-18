尼日利亚总统：巩固中非合作论坛成员国的伙伴关系

人民网阿布贾6月18日电（记者 姜宣）17日，尼日利亚总统媒体特别顾问费米·阿德西纳通过社交媒体发文，通报总统布哈里在中非团结抗疫特别峰会上的主要讲话内容，高度赞扬中国政府、联合国秘书长和世界卫生组织为帮助非洲所采取的行动和措施。

布哈里称，当前疫情持续扼杀生命，威胁生计，对社会结构带来挑战，然而病毒无国界，在面对一个无处不在、看不见的共同敌人时，必须要加强世界范围内的团结与合作。

布哈里表示，尼日利亚将支持和加入任何联合行动及集体行动计划，以应对新冠肺炎疫情影响。并呼吁，各国应从研究中吸取教训并分享知识，开发更具创造性、反应迅速和人道主义的卫生系统，改进危机管理规程，在抗击疫情战斗中相互支持。

布哈里赞扬中国政府、联合国秘书长古特雷斯和世界卫生组织为帮助非洲国家应对疫情采取的行动和措施。他表示，中国的支持极大地增强了尼日利亚抗击新疫情的能力，中国国家主席习近平的大力支持进一步体现了团结精神，巩固了中非合作论坛成员国业已存在的伙伴关系。

在介绍尼日利亚应对疫情情况时，布哈里指出，尼日利亚医学专家通过视频参与了包括中国在内各国专家组织的学习和经验分享，培训了数千名医务工作者。在接下来因控制疾病传播而限制行动问题上，政府将为农民在雨季安全种植和收获创造有利环境，确保粮食安全不受损害。

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