中国驻欧盟使团发言人：欧盟应避免保护主义思潮干扰

人民网布鲁塞尔6月17日电（记者 牛瑞飞）17日，中国驻欧盟使团发言人就欧盟发布关于外国补贴“白皮书”回答了记者的提问。

问：欧盟今天发布关于外国补贴“白皮书”并公开征求意见，将采取有关措施针对“外国补贴对欧盟单一市场的扭曲性影响”，包括对三年内接受20万欧元以上外国补贴的公司进行调查、要求有关公司在并购欧盟公司时主动申报并接受审查、对有关公司参与欧盟政府采购进行审查和限制等。有分析指出，白皮书主要针对中国公司在欧并购行为，应对中国的“不公平竞争”。中方对此有何评论？

答：我们注意到欧委会今日发布的关于外国补贴公平竞争的白皮书，将予以认真研究。希望欧方有关措施遵守世贸组织基本原则，避免保护主义思潮干扰，不要以补贴为由，设置新的贸易障碍，为外资企业经营发展创造良好营商环境。在当前各国共同应对新冠肺炎疫情的特殊时期，欧盟应避免向外界释放消极信号。

补贴是各国常用的一项政策工具，欧美等发达国家一直是补贴政策的主要使用者。中国对补贴政策的立场和态度非常明确，那就是遵守世贸组织规则和中国加入世贸组织的承诺。中国的补贴措施主要目标是鼓励环境保护和节约能源，支持技术研究、开发和创新，促进企业结构调整，是符合世贸组织规则的。中国严格按照世贸组织关于补贴的透明度原则，定期通报相关法律法规和规定措施的修订、调整和实施情况，通报水平已经高于一般发展中成员，接近发达成员水平。

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