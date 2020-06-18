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调查显示仅14%美国成年人感觉“非常幸福”

2020年06月18日08:40  来源：新华网
 

　　美国5月下旬发起的“新冠病毒反应追踪研究”调查显示，仅14%美国成年人感觉“非常幸福”，而2018年同期这一比例为31%。

　　美联社17日报道，在这项由芝加哥大学全国民意研究中心开展的调查中，2000名调查对象中有一半表示最近几周经常或有时感觉“孤立”，2018年同期这一比例为23%。

　　在全国民意研究中心开展的另外一项历时近半个世纪的调查、“综合社会调查”中，感觉“非常幸福”的美国成年人占比从未低于29%。这项调查从1972年起至少每隔一年收集一次关于美国人态度和行为的数据。

　　关于新冠疫情的调查进行时，美国非洲裔男子乔治·弗洛伊德遭警察粗暴执法死亡事件尚未发生。

　　调查显示，只有42%调查对象认为，当孩子们以后活到自己如今的年龄时，他们的生活水平会比现在更好，2018年这一数字为57%。全国民意研究中心自1994年就同一问题展开调查以来，先前只有1994年比例较低，为45%。

　　由于疫情相关出行限制，45%调查对象在最近4周感觉缺乏陪伴，37%感觉受冷落，而2018年这两项数字分别为27%和18%。

　　调查还显示，与1963年约翰·F·肯尼迪总统遇刺以及2001年“9·11”恐怖袭击后民众的反应相比，新冠疫情暴发后美国人的感情和心理压力的反应没有那么激烈，报告自己比平时抽烟多、哭泣或感觉眩晕的调查对象同样少得多。（袁原）【新华社微特稿】

(责编：张信凤、燕勐)
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