德国投资者信心指数升至十余年来最高

德国欧洲经济研究中心16日发布的数据显示，6月德国投资者信心指数升至63.4，为2006年3月以来最高，表明投资者对德国经济走出疫情阴影满怀信心。

这是德国投资者信心指数连续第3个月上升。5月时这一指数为51。

德国欧洲经济研究中心主任阿希姆·万巴赫说，越来越多的投资者认为，德国经济将于2020年夏天结束前走出低谷。

德国欧洲经济研究中心每月向300名金融界专业人士发布调查问卷，然后依据调查结果计算并发布当月投资者对德国、欧元区、英国、美国等全球多个国家和地区的信心指数。

路透社分析，投资者对德国经济前景有信心，主要由于德国应对新冠疫情的表现明显好于法国、意大利、英国等其他欧洲国家。德国的医疗保障系统强健，接受新冠病毒检测的人群基数大。在这些因素作用下，德国新冠病亡人数相对较少。经济方面，德国政府已经批准两项金额巨大的经济救助计划。此外，即便在“封城”期间，德国依旧允许工厂和建筑行业开工，这令疫情对德国实体经济的冲击相对没那么严重。

尽管是欧洲国家中经济表现较好的，德国政府4月预测，今年德国国内生产总值将比2019年收缩6.3%。

万巴赫说，今年下半年德国不同行业的收益前景差异较大。出口导向型行业，比如汽车和机械制造行业，以及金融业，面临“严重负面”的收益预期；与之相比，信息技术、电信、直接面向消费者的服务业等，收益预期“相对正面”。

荷兰商业银行分析师卡斯滕·布热斯基说，强劲的信心指数或许表明“最糟糕的时段就要过去”。他预测今年下半年德国经济都会呈现反弹态势。

布热斯基强调，由于德国经济原本的结构性问题依旧存在，强烈的反弹不会持续太长时间，增长势头之后将趋缓。（郭倩）（新华社专特稿）

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