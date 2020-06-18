美国新冠病毒感染病例超过215万例

人民网华盛顿6月17日电（记者 郑琪）据美国约翰斯·霍普金斯大学疫情实时监测系统显示，截至美东时间6月17日下午5时33分，美国已有新冠病毒感染病例2157768例，其中包括死亡病例117622例。与该系统约24小时前的数据相比，美国新增感染病例25597例，新增死亡病例834例。

纽约州有感染病例385142例，其中包括死亡病例30939例。此外，新泽西州、伊利诺伊州、加利福尼亚州和马塞诸塞州也出现了超过10万例感染病例。

美国有线电视新闻网对约翰斯·霍普金斯大学监测数据的分析显示，目前美国有10个州出现了自新冠病毒大流行开始以来七天内平均单日新增病例的最高纪录。这10个州包括阿拉巴马州、亚利桑那州、加利福尼亚州、佛罗里达州、内华达州、北卡罗来纳州、俄克拉荷马州、俄勒冈州、南卡罗来纳州和得克萨斯州。

尽管美国一些政界人士将病例数的增加归因于检测能力的提高，但公共卫生专家认为，最近美国病例的激增速度超过了检测的增长速度。宾夕法尼亚大学医学伦理和卫生政策系主任伊泽基尔·伊曼纽尔表示，“当你看到病例数量增加了50%或150%，正如我们现在在南部州看到的情况，这不是因为检测能力提高。这些就是新病例，是社区传播。”

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