美制裁威胁招来一片批评声（环球热点）

阿富汗民间组织“公正寻找者协会”举办“战争遇难者”照片展控诉战争罪恶。

新华社记者 代 贺摄

美国总统特朗普近日宣布，美国将对参与调查美方在阿富汗战争中行为的国际刑事法院官员实施经济制裁和入境限制。国际刑事法院随后发表声明，对美国政府针对国际刑事法院相关人员发出威胁和胁迫“深表遗憾”。声明称，美方此举是国际刑事法院及《罗马规约》下的国际刑事司法系统所受的一系列前所未有攻击中的新动作，是“令人无法接受地试图干涉”国际刑事法院司法程序。

美国对国际刑事法院官员的制裁引发多国批评，有外媒评价，美国此举是对“不听话”国际组织的又一次“发难”，显示出美国对全球法治的蔑视。

阻止调查杜绝后患

“美国白宫已投身一场对国际刑事法院前所未有的攻击。”法新社报道称，为阻止对参与阿富汗战争美国军人的诉讼，美国总统特朗普宣布对该法院官员实施经济制裁。白宫在声明中宣布，总统授权对国际刑事法院官员进行经济制裁，因为他们在没有得到美国同意的情况下，直接参与调查和控告美国军人。

美国与国际刑事法院的矛盾由来已久。2016年11月，国际刑事法院发布报告称，美国驻阿富汗军队和中央情报局人员犯有酷刑、虐待等战争罪行。2017年11月，国际刑事法院检察官法图·本苏达宣布，已要求对阿富汗武装冲突中可能发生的战争罪行启动调查。2019年3月，美国宣布，对那些要求国际刑事法院启动或扩大对美调查的相关人员实施“签证限制”，并取消本苏达的赴美签证。今年3月，国际刑事法院批准对塔利班、阿富汗安全部队、美国军事和情报人员在阿富汗所涉战争罪和反人类罪展开调查。

国际刑事法院根据2002年生效的《国际刑事法院罗马规约》设立，对犯有种族灭绝罪、战争罪、反人类罪和侵略罪的个人追究刑事责任。据《纽约时报》报道，特朗普表示，美国不是国际刑事法院缔约国，该法院对美方人员不具有管辖权。不过，有美媒报道指出，虽然美国不是缔约国，但阿富汗是国际刑事法院缔约国，因此该法院对在阿富汗发生的有关罪行具有管辖权。

“此次美国对国际刑事法院实施制裁，最直接的目的是阻止国际刑事法院调查美军在阿富汗战争中的行为。”中国社科院美国研究所研究员袁征接受本报记者采访时分析，“美国不会容忍自己军队的士兵受到国际法庭的审判或制裁。从本国利益考虑，如果美国放任国际刑事法院调查美国在阿富汗战争中的行为，这可能成为一个很坏的先例。美国奉行长臂管辖，在全球开展各种军事行动，国际刑事法院如若对美国军事行动频频展开调查，将给美国国际形象和国际声誉带来麻烦，这是美国政府不愿看到的，因此美国此次采取拒绝调查并发起制裁的强硬态度，以杜绝后患。”

引发美欧严重分歧

据法新社报道，欧盟外交与安全政策高级代表何塞普·博雷利对美国总统特朗普下令制裁调查美军的国际刑事法院官员表示“严重关切”。博雷利表示，欧盟是国际刑事法院的坚定支持者。国际刑事法院在提供国际司法保障和处理最严重的国际罪行方面发挥了关键作用——它是实现正义与和平的关键因素。它必须得到所有国家的尊重和支持。联合国发言人杜加里克表示，美国实施制裁的计划与联合国有关，联合国为此将继续密切关注事态发展。

“美国不加入国际刑事法院，主要是为了保护美国的治外法权，尤其是在战争罪调查中保护美军士兵权益。这也是美国和欧洲国家在此次制裁事件中产生严重分歧和矛盾的主要原因。”中国国际问题研究院欧洲研究所所长崔洪建接受本报记者采访时指出，国际刑事法院试图建立国际范围内超国家的法治秩序，针对侵略、暴行等行为进行调查并作出制裁，但美国对国际刑事法院划定的界限是“美国例外”，美军士兵不能接受任何国际机构的调查和制裁，由此产生的矛盾不可调和。

据路透社报道，荷兰对美国发布的这项行政令感到“极为不安”。荷兰外交大臣斯特夫·布洛克在社交媒体上表示：“我们对美国的举措感到极为不安。荷兰完全支持国际刑事法院，并将继续这么做。国际刑事法院在打击有罪不罚现象和维护国际法治方面发挥着至关重要的作用。”

“欧洲国家建立欧盟，注重多边主义合作，提倡在全球治理、地区安全层面走多边协商和周边合作的道路。但美国政府奉行‘美国优先’、单边主义，近年来屡次单方面行动，此次制裁国际刑事法院官员也是如此。美国作为西方世界的领导者，带头挑起单边主义，对国际刑事法院发起制裁，毫无疑问将对美欧关系造成负面影响。”袁征分析，美国政府近年来对欧洲盟友态度轻慢，在许多国际事务上不愿与盟友多作协商，即便欧洲多国批评美国此次制裁行为，欧洲也难以对美国政府施加有效影响。

公开挑战国际法治

美国此举也引发国际舆论批评。“人权观察”组织驻华盛顿办事处负责人普拉索称，美国此举显示了美国对全球法治的蔑视，支持国际司法的国家应该公开反对这种公然阻挠公正执法的企图。

“阿富汗如果要真正开启长期可持续的重建过程，必须明确一些原则，区分一些对错，比如对战争行为的理解，这样的话才能还阿富汗人民一个公正。但美国对国际刑事法院调查的阻挠，毫无疑问会继续掩盖阿富汗战争的真相，使阿富汗重启从一开始就缺乏一定的政治正当性。”崔洪建说。

袁征指出，美国发起的制裁威胁，对国际刑事法院调查阿富汗战争中美军行为造成直接阻碍。国际刑事法庭对美国的约束力十分有限。美国凭借自身强大的军事实力和国际影响力，享受着国际法治特权：在事不关己时，美国可能出面“维持正义”，但不会容忍国际刑事法院对美国军队士兵作出裁决。

“美国想维持对外法权，并依靠自身超强的经济和军事实力对国际法制机构进行反制。这不仅是咆哮公堂，甚至可以称作‘打砸’公堂，这种行为对国际法治秩序的影响是非常负面且深远的。因为这样一来的话，国际法治的公正性和普适性难以建立，当国际刑事法院对其他国家进行类似调查时，其他国家也可能援引美国的例子逃避调查和制裁。”崔洪建认为，“‘法治的窳败’就是这样产生的——如果法律面前不能人人平等、国国平等，那法治秩序的执行和落实将会受到巨大挑战。”

俄罗斯《观点报》网站刊文称，国际刑事法院曾是美国发起的全球化进程的产物，美国人认为只有他们才有权享用这种成果——干涉他国内部事务，教导他国如何生活、怎么搞所谓“民主”。美国政府无力整顿本国司法部门的秩序，其对国际刑事法院实施制裁是为了转移舆论视线。随着维系美国全球领导地位的机制和工具一个接一个地被扔进历史的垃圾堆，美国的领导地位也将随之而去。

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