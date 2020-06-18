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韩国宣布数字化经济支持政策

本报驻韩国记者  马  菲

2020年06月18日05:08  来源：人民网－人民日报
 

　　韩国政府近日宣布，计划至2025年，以数字化、绿色化和稳就业为方向投入约76万亿韩元（1美元约合1207韩元），建设大数据平台、第五代移动通信（5G）、人工智能等数字产业基础设施，发展“非接触经济”，推动社会间接资本的数字化发展，克服疫情影响，挖掘经济增长新动力。

　　该系列政策共分两个阶段，从今年至2022年为第一阶段，该阶段韩国政府计划投入31.3万亿韩元，计划创造约55万个就业岗位。其中，数字化方面投入13.4万亿韩元，计划创造33万个就业岗位；绿色化方面投入12.9万亿韩元，计划创造13.3万个就业岗位；稳就业方面投入5万亿韩元，计划创造9万个就业岗位。具体措施包括扶持数据、网络、人工智能生态系统，在中小学教室覆盖无线网络，淘汰替换老旧笔记本电脑、打造远程教育和非接触医疗基础设施，对18余万套老旧公租房、托儿所、卫生站、国立中小学及幼儿园进行环保改造等。第二阶段从2023年到2025年，韩国政府计划投入45万亿韩元。

　　韩国统计厅的最新数据显示，韩国5月份就业人口为2693万人，同比减少39.2万人，连续第三个月呈下滑趋势；失业人口达127.8万人，失业率为4.5%，创1999年以来最高水平。自5月初转入日常生活和防疫工作并行的“生活防疫阶段”以来，韩国的餐饮住宿和教育服务行业就业减幅环比收窄。韩国政府已制定相关政策，向因疫情陷入困境的部分劳动者发放紧急补贴。

　　本月初，韩国政府将今年的经济增长预期从此前的2.4%大幅下调至0.1%。韩国总统文在寅表示，考虑到疫情的不确定性，实体经济不景气和失业问题可能会更加严重，航空、航运、造船等支柱产业日趋艰难。政府必须采取快速行动，利用先进的技术和人才优势，大力创造新型就业岗位，积极策划并推行以数字技术为基础的大型信息技术项目。

　　韩国政府日前已向国会提交第三次补充预算案，预算规模达35.3万亿韩元，创下历史新高。最新的补充预算将主要用于扩大财政支出和填补税收缺口，帮助陷入经济危机的企业、维持就业岗位、扩充就业和社会安全网、复苏地区经济、扶持防疫产业和优化灾难应对系统等。预算案由国会审议通过后，75%以上的新增预算将在3个月内执行。韩国副总理兼企划财政部长官洪楠基表示，预算案将成为促进疫情后经济新增长的基石，政府将全力以赴，加快推动经济转型。

　　为恢复受疫情影响的企业海外订单项目，韩国政府15日召开会议，公布了相关支援方案。政府将综合考虑经济效果、地区多元化、订单成功承接的可能性等因素，在已有项目中选出30项、总规模达1000亿美元的核心项目重点支援，主要包括基础设施、成套设备等大型项目。此外，政府还将启动规模总额达15万亿韩元的金融支援项目，通过政府、公共机构和民间的共同合作，支持企业积极承接海外订单。

　　（本报首尔6月17日电）  


　　《 人民日报 》（ 2020年06月18日 17 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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