从音乐中获得力量（全球抗疫进行时）

近来，一首名为《不是所有的英雄都穿着披风》的歌曲在俄罗斯流行。这首歌想告诉人们，英雄并非都像影视作品中的那样，个个身穿披风、拥有超能力，奋战在抗疫一线的医护人员是穿着防护服、戴着口罩的普通人，他们在困难中坚守，他们都是真正的英雄。

这首歌曲的制作人——俄罗斯歌手法戈邀请了当地知名音乐比赛的参赛者们共同演唱这首歌，将网络播放获得的收入捐献给慈善基金会，用于支持奋战在抗疫一线的医护人员。谈起创作初衷，法戈说：“身处抗疫一线的医护人员自己不会去标榜什么，他们的英勇壮举只有身边人才了解。这首歌是送给所有默默奉献者们的赞美诗。”

俄罗斯在线音乐平台“央捷科斯音乐”进行的一项调查显示，疫情期间，俄罗斯音乐家们创作了1000多首以抗疫为主题的歌曲，有的赞美抗疫人员、有的呼吁民众遵守“隔离”政策、有的启发大家在居家生活中寻找乐趣……音乐评论家姆尼波夫表示，抗疫相关主题的歌曲大量涌现，成为音乐界近期的主要现象。

达莉娅是一名钢琴老师，疫情期间她给学生们在线授课，在课堂上介绍了不少新创作的抗疫歌曲。她告诉本报记者：“俄罗斯人习惯用音乐来表达对世界的感悟，很多历史事件都被记录在音乐作品之中。创作者们希望用音乐抚慰心灵，聆听者则通过音乐获得力量。”

由于疫情，许多俄罗斯音乐人无法像以往那样，继续以传统方式演出，他们开始创作抗疫主题歌曲，进行“云演出”。音乐依然是人们抒发感情的重要渠道，很多音乐人都投身到创作之中。音乐家、剧院演员、歌手通过网络直播、转播等“云演出”形式为观众表演。莫斯科爱乐乐团自3月20日开启了“居家演出季”，在虚拟音乐厅里，定期有大师级的精彩演出呈现。观众只需要在线注册，便可欣赏直播。

当地媒体评论称，抗击疫情期间产生的丰富音乐作品和多样化的呈现形式，必将成为人们在这段特殊时期里难忘的记忆。

（本报莫斯科6月17日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月18日 17 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)