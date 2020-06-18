美德关系面临新考验（国际视点）

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近年来，美德关系频频受到冲击，两国在伊核问题、“北溪—2”天然气管道项目及军费开支等问题上都有不小分歧。美国白宫日前宣称将大幅削减驻德美军数量，此举在德国等欧洲国家引起不小震动，使美德关系面临新考验。

美国总统特朗普6月15日称，将把驻德美军人数从现在约3.5万人削减至2.5万人，并指责德国在北约军费分担中贡献不足。舆论普遍认为，无论出于何种动机，美方透露从德国部分撤军的意愿，凸显了美国与德国等传统盟友之间的分歧。不少专家认为，从德国撤出部分兵力的决定，更多是美方“敲打”德国和欧洲盟友的一种手段，也有出于美军调整全球部署的考量。

“美方撤军决定是出于‘美国优先’原则”

据多家美国媒体报道，美国总统15日在白宫用“拖欠债务”一词指责德国。他对媒体表示：“驻德美军多年来帮助德国应对俄罗斯的威胁，而德国却拖欠北约大量军费。”“这不合理，所以我们要把驻军人数减少到2.5万人……在他们付钱之前，我们会撤走大量军力。”

白宫的表态在德国及欧洲引起不小震动。“德国之声”援引德国联邦议院外交政策专家尼克的话称，德国政府事先并未获悉美方这一表态，这是“很不寻常的做法”，“撤军纯粹是美国出于政治动机所做的决定”。德国驻美国大使埃米利·哈贝尔15日说，德国政府已正式获悉美军撤军的决定。他强调，驻德美军不单单是为了保护德国而是为了跨大西洋安全，并将驻德军事基地用于美国在非洲和亚洲的力量投送。

目前，德国是美国在欧洲驻军最多的国家。德国不但是驻欧洲美军的大本营，同时也是美军在阿富汗、中东和非洲作战的后方基地。有分析认为，削减驻德美军计划已酝酿许久。美国国防部2018年上半年表示，将调整驻欧美军的部署，评估驻德美军撤离或转移的具体方案。2019年8月，美国时任驻德大使格伦内尔威胁说，鉴于德国国防开支“不达标”，美国准备从德国撤军。据美国高级官员称，美国政府自去年9月以来一直在讨论撤军举动。本月5日，《华尔街日报》援引美国高级官员的话说，白宫已要求五角大楼在9月前从德国撤出9500名美军，同时将要求任何情况下在德美军人数不得超过2.5万人。

美国媒体分析称，“美方撤军决定是出于‘美国优先’原则，主要原因是德国军费增幅仍不能令美方满意”。此前，美方曾要求北约成员国，特别是德国应将国防开支提升到国内生产总值（GDP）2%的水平。虽然德国近年来的军费开支已增至GDP的1.36%，但仍远低于北约设立的目标。

“双方在几乎所有重要问题上都出现沟通失败和分歧”

近年来，美德关系磕磕绊绊。除了防务问题外，美国还就“北溪—2”天然气管道项目对德国进行制裁。两国在气候变化和贸易争端等问题上，也存在诸多分歧。美国总统15日还表示，德国在贸易上“不公平”对待美国，并且每年斥巨资从俄罗斯进口能源。他还说，德国在贸易上对美国的态度“非常恶劣”，他对与欧盟的谈判不满意。

德国政府发言人赛贝特日前表示，鉴于当前新冠肺炎疫情，德国总理默克尔不会前往美国参加七国集团峰会。《纽约时报》认为，虽然尚不清楚默克尔婉拒邀约与美国撤军之间是否存在关联，但它们叠加在一起，令外界看到了美国与欧洲大国德国之间的关系“出现明显裂痕”，“双方在几乎所有重要问题上都出现沟通失败和分歧”，这是前所未见的。

德国《柏林日报》认为，美国撤军决定将被视为德美关系进入深刻分歧期的象征。路透社称，撤军是德美关系又一重要转折点。各界正密切关注美军在欧洲的军力调整。

德国外交部长马斯近日表示，美国在德国的军事存在不仅对德国的安全很重要，对美国和整个欧洲的安全也很重要。他将撤军决定形容为对德美关系的“一拳重击”。德国国防部长卡伦鲍尔警告说，美国撤军对整个北约的伤害将大于对德国自身防卫的伤害。德国联邦议院基民盟资深议员约翰·瓦德富尔说，撤军计划再次表明，美方不让盟友参与决策过程，这是又一个警钟，“欧洲人要把命运掌握在自己手中”。

《纽约时报》分析称，德国担心，美国正在重新定义自身国家利益，而一个强大的跨大西洋联盟并不在美国的考虑当中。不少官员对跨大西洋联盟战略基础的信任正在消失。该报认为，在许多欧洲官员看来，“美国已从不可或缺的盟友变成不可靠的盟友”，这是令人沮丧的转折。

“美德矛盾只是美欧矛盾的冰山一角”

舆论普遍认为，白宫的撤军表态就像一记“闷棍”，打在跨大西洋伙伴关系上，让美德关系、美欧关系裂痕加深。

针对撤军计划，美国内部反对声音不少。6月9日，22名共和党众议员致信白宫反对撤军计划，称此举有损美国国家安全和北约团结，并“有利于俄罗斯”。美国外交关系协会研究员菲利普·戈登认为，撤军决定在美国国会势必遭到两党强烈反对，因此任何实际行动都可能被严重拖延，甚至无法实施。

北约秘书长斯托尔滕贝格16日刻意淡化外界的担忧。他表示，美方尚未就何时撤军、如何撤军做出最终决定。同一天，美国驻北约大使凯·贝利·哈奇森表示，还没有任何正在进行的撤军准备，也没有看到任何时间表，“任何实际的计划都还没有发生，不应认为美国会离开欧洲和德国”。

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃称，对美方任何切实削减其在欧洲军事存在的举动，俄方都会表示欢迎。美方如能这样做，将有助于缓解地区潜在对抗和军事政治紧张局势。

不少专家认为，美国从德国撤出部分兵力，目的主要是敲打德国和欧洲盟友，迫使德国在北约框架下承担更多责任，令美军可以腾出手来调整全球战略部署。

中国社科院美国研究所研究员袁征认为：“美德矛盾只是美欧矛盾的冰山一角，根本问题在于欧洲提倡的多边主义与‘美国优先’原则产生冲突。白宫的真实用意应该还是为了腾出手来推进战略重心东移。”

另据美联社报道，一部分从德国撤离的美军可能将被部署到中东欧国家。但目前中东欧国家还无法替代德国在美军海外基地中的地位。对此，美国纽约大学国际关系项目主任迈克尔·威廉姆斯认为，美国从德国减少驻军“并不明智”，而将从德国撤离的美军部署到中东欧国家，更是“荒谬而昂贵的”。

（本报华盛顿、柏林6月17日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月18日 17 版）

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