人民网>>国际

美国总统宣称将大幅削减驻德美军数量

美德关系面临新考验（国际视点）

本报驻美国记者  李志伟  本报驻德国记者  花  放

2020年06月18日05:08  来源：人民网－人民日报
 

　　核心阅读

　　近年来，美德关系频频受到冲击，两国在伊核问题、“北溪—2”天然气管道项目及军费开支等问题上都有不小分歧。美国白宫日前宣称将大幅削减驻德美军数量，此举在德国等欧洲国家引起不小震动，使美德关系面临新考验。

　

　　美国总统特朗普6月15日称，将把驻德美军人数从现在约3.5万人削减至2.5万人，并指责德国在北约军费分担中贡献不足。舆论普遍认为，无论出于何种动机，美方透露从德国部分撤军的意愿，凸显了美国与德国等传统盟友之间的分歧。不少专家认为，从德国撤出部分兵力的决定，更多是美方“敲打”德国和欧洲盟友的一种手段，也有出于美军调整全球部署的考量。

　　“美方撤军决定是出于‘美国优先’原则”

　　据多家美国媒体报道，美国总统15日在白宫用“拖欠债务”一词指责德国。他对媒体表示：“驻德美军多年来帮助德国应对俄罗斯的威胁，而德国却拖欠北约大量军费。”“这不合理，所以我们要把驻军人数减少到2.5万人……在他们付钱之前，我们会撤走大量军力。”

　　白宫的表态在德国及欧洲引起不小震动。“德国之声”援引德国联邦议院外交政策专家尼克的话称，德国政府事先并未获悉美方这一表态，这是“很不寻常的做法”，“撤军纯粹是美国出于政治动机所做的决定”。德国驻美国大使埃米利·哈贝尔15日说，德国政府已正式获悉美军撤军的决定。他强调，驻德美军不单单是为了保护德国而是为了跨大西洋安全，并将驻德军事基地用于美国在非洲和亚洲的力量投送。

　　目前，德国是美国在欧洲驻军最多的国家。德国不但是驻欧洲美军的大本营，同时也是美军在阿富汗、中东和非洲作战的后方基地。有分析认为，削减驻德美军计划已酝酿许久。美国国防部2018年上半年表示，将调整驻欧美军的部署，评估驻德美军撤离或转移的具体方案。2019年8月，美国时任驻德大使格伦内尔威胁说，鉴于德国国防开支“不达标”，美国准备从德国撤军。据美国高级官员称，美国政府自去年9月以来一直在讨论撤军举动。本月5日，《华尔街日报》援引美国高级官员的话说，白宫已要求五角大楼在9月前从德国撤出9500名美军，同时将要求任何情况下在德美军人数不得超过2.5万人。

　　美国媒体分析称，“美方撤军决定是出于‘美国优先’原则，主要原因是德国军费增幅仍不能令美方满意”。此前，美方曾要求北约成员国，特别是德国应将国防开支提升到国内生产总值（GDP）2%的水平。虽然德国近年来的军费开支已增至GDP的1.36%，但仍远低于北约设立的目标。

　　“双方在几乎所有重要问题上都出现沟通失败和分歧”

　　近年来，美德关系磕磕绊绊。除了防务问题外，美国还就“北溪—2”天然气管道项目对德国进行制裁。两国在气候变化和贸易争端等问题上，也存在诸多分歧。美国总统15日还表示，德国在贸易上“不公平”对待美国，并且每年斥巨资从俄罗斯进口能源。他还说，德国在贸易上对美国的态度“非常恶劣”，他对与欧盟的谈判不满意。

　　德国政府发言人赛贝特日前表示，鉴于当前新冠肺炎疫情，德国总理默克尔不会前往美国参加七国集团峰会。《纽约时报》认为，虽然尚不清楚默克尔婉拒邀约与美国撤军之间是否存在关联，但它们叠加在一起，令外界看到了美国与欧洲大国德国之间的关系“出现明显裂痕”，“双方在几乎所有重要问题上都出现沟通失败和分歧”，这是前所未见的。

　　德国《柏林日报》认为，美国撤军决定将被视为德美关系进入深刻分歧期的象征。路透社称，撤军是德美关系又一重要转折点。各界正密切关注美军在欧洲的军力调整。

　　德国外交部长马斯近日表示，美国在德国的军事存在不仅对德国的安全很重要，对美国和整个欧洲的安全也很重要。他将撤军决定形容为对德美关系的“一拳重击”。德国国防部长卡伦鲍尔警告说，美国撤军对整个北约的伤害将大于对德国自身防卫的伤害。德国联邦议院基民盟资深议员约翰·瓦德富尔说，撤军计划再次表明，美方不让盟友参与决策过程，这是又一个警钟，“欧洲人要把命运掌握在自己手中”。

　　《纽约时报》分析称，德国担心，美国正在重新定义自身国家利益，而一个强大的跨大西洋联盟并不在美国的考虑当中。不少官员对跨大西洋联盟战略基础的信任正在消失。该报认为，在许多欧洲官员看来，“美国已从不可或缺的盟友变成不可靠的盟友”，这是令人沮丧的转折。

　　“美德矛盾只是美欧矛盾的冰山一角”

　　舆论普遍认为，白宫的撤军表态就像一记“闷棍”，打在跨大西洋伙伴关系上，让美德关系、美欧关系裂痕加深。

　　针对撤军计划，美国内部反对声音不少。6月9日，22名共和党众议员致信白宫反对撤军计划，称此举有损美国国家安全和北约团结，并“有利于俄罗斯”。美国外交关系协会研究员菲利普·戈登认为，撤军决定在美国国会势必遭到两党强烈反对，因此任何实际行动都可能被严重拖延，甚至无法实施。

　　北约秘书长斯托尔滕贝格16日刻意淡化外界的担忧。他表示，美方尚未就何时撤军、如何撤军做出最终决定。同一天，美国驻北约大使凯·贝利·哈奇森表示，还没有任何正在进行的撤军准备，也没有看到任何时间表，“任何实际的计划都还没有发生，不应认为美国会离开欧洲和德国”。

　　俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃称，对美方任何切实削减其在欧洲军事存在的举动，俄方都会表示欢迎。美方如能这样做，将有助于缓解地区潜在对抗和军事政治紧张局势。

　　不少专家认为，美国从德国撤出部分兵力，目的主要是敲打德国和欧洲盟友，迫使德国在北约框架下承担更多责任，令美军可以腾出手来调整全球战略部署。

　　中国社科院美国研究所研究员袁征认为：“美德矛盾只是美欧矛盾的冰山一角，根本问题在于欧洲提倡的多边主义与‘美国优先’原则产生冲突。白宫的真实用意应该还是为了腾出手来推进战略重心东移。”

　　另据美联社报道，一部分从德国撤离的美军可能将被部署到中东欧国家。但目前中东欧国家还无法替代德国在美军海外基地中的地位。对此，美国纽约大学国际关系项目主任迈克尔·威廉姆斯认为，美国从德国减少驻军“并不明智”，而将从德国撤离的美军部署到中东欧国家，更是“荒谬而昂贵的”。

　　（本报华盛顿、柏林6月17日电） 


　　《 人民日报 》（ 2020年06月18日 17 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved