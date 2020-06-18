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王毅同印度外长苏杰生通电话

2020年06月18日05:07  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京6月17日电  6月17日，国务委员兼外长王毅同印度外长苏杰生通电话。

　　王毅表示，6月15日晚，印方一线边防部队公然打破双方军长级会晤达成的共识，在加勒万河谷现地局势已经趋缓情况下，再次跨越实控线蓄意挑衅，甚至暴力攻击中方前往现地交涉的官兵，进而引发激烈肢体冲突，造成人员伤亡。印军的这一冒险行径严重违背两国有关边境问题达成的协议，严重违反国际关系基本准则，中方再次向印方表示强烈抗议。我们要求印方对此开展彻底调查，严惩肇事责任人，严格管束一线部队，立即停止一切挑衅性举动，确保此类事件不得再发生。印方务必不要对当前形势做出误判，务必不要低估中方维护领土主权的坚定意志。

　　王毅强调，中印两国都是10亿级以上人口的新兴力量，加快实现自身发展振兴是我们各自肩负的历史使命。为此，双方相互尊重、相互支持是正道，符合两国的长远利益；相互猜忌、相互摩擦是邪路，违背两国人民的根本愿望。双方应按照两国领导人达成的重要共识，通过中印边界特别代表会晤机制、边防部队会晤机制等既有渠道，就妥处边境事态加强沟通协调，共同维护边境地区和平与安宁。

　　苏杰生介绍了印方的立场，并表示印方愿从两国关系大局出发，同中方落实好两国领导人共识，通过对话和平解决边境地区争端，缓和边境地区紧张局势。

　　双方同意公正处理加勒万河谷冲突引发的严重事态，共同遵守双方军长级会晤达成的共识，尽快使现地局势降温，并根据两国迄今达成的协议，维护边境地区的和平安宁。


　　《 人民日报 》（ 2020年06月18日 02 版）
(责编：岳弘彬)
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