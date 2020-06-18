中非团结抗疫特别峰会联合声明

新冠肺炎疫情是全人类面临的重大挑战，是第二次世界大战结束以来最严重的全球公共卫生突发事件。为加强团结合作、携手战胜疫情，彰显更加紧密的中非命运共同体，经中国、非洲联盟轮值主席国南非、中非合作论坛非方共同主席国塞内加尔共同倡议，中非领导人于2020年6月17日通过视频连线召开中非团结抗疫特别峰会。

出席峰会的有中华人民共和国主席习近平阁下、南非共和国总统西里尔·拉马福萨阁下、塞内加尔共和国总统马基·萨勒阁下、阿拉伯埃及共和国总统阿卜杜勒法塔赫·塞西阁下、刚果民主共和国总统费利克斯—安托万·齐塞克迪·奇隆博阁下、阿尔及利亚民主人民共和国总统阿卜杜勒马吉德·特本阁下、加蓬共和国总统阿里·邦戈·翁丁巴阁下、肯尼亚共和国总统乌胡鲁·肯雅塔阁下、马里共和国总统易卜拉欣·布巴卡尔·凯塔阁下、尼日尔共和国总统穆罕默杜·伊素福阁下、尼日利亚联邦共和国总统穆罕马杜·布哈里阁下、卢旺达共和国总统保罗·卡加梅阁下、津巴布韦共和国总统埃默森·姆南加古瓦阁下、埃塞俄比亚联邦民主共和国总理阿比·艾哈迈德·阿里阁下、非洲联盟委员会主席穆萨·法基·穆罕默德阁下。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯阁下、世界卫生组织总干事谭德塞博士作为特邀嘉宾应邀出席。

与会领导人经过友好、深入交流，达成以下共识：

一、对新冠肺炎疫情在全球范围内扩散蔓延，给世界各国人民带来前所未有的迫切挑战，给非洲人民的生命健康安全造成巨大冲击深表关切。

认识到公共卫生问题对全球和平安全及各国人民福祉的重要性，特别是非洲在新冠病毒肆虐面前极度脆弱，需要各方团结支持其增强应对能力和促进经济社会发展。

赞赏并支持联合国秘书长团结抗疫倡议，承诺共同致力于维护全球公共卫生安全，保障发展中国家正当权益，为促进世界和平与发展作出更大贡献，共同构建人类卫生健康共同体。

强调和平、安全与发展密切相关，呼吁国际社会支持非洲落实“消弭枪声倡议”，敦促尽快解除对津巴布韦和苏丹的经济制裁。

根据中非合作论坛精神和双方一贯秉持的理念，继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持。中方支持非洲国家探索符合自身国情的发展道路，反对外部势力干涉非洲内部事务。非方支持中方在台湾、香港问题上的立场，支持中方在香港依法维护国家安全的努力。

二、高度评价和积极支持世界卫生组织在谭德塞总干事带领下为世界各国应对疫情发挥引领和协调作用，呼吁国际社会加大对世界卫生组织政治支持和资金投入。

欢迎第73届世界卫生大会通过新冠肺炎疫情决议，对疫情造成的负面影响深表关切，强调全球合作的重要性，呼吁国际社会加强团结合作，共同遏制和缓解疫情，重视脆弱人群需求。重申反对将疫情政治化、病毒标签化，呼吁国际社会共同防止歧视、污名化作法，打击错误和虚假信息，在研发诊断工具、诊疗方法、药物及疫苗、病毒动物源头等领域加强合作。

支持以世界卫生组织为主导，秉持客观公正原则和科学专业态度，在全球疫情得到控制之后，与会员国协商，适时尽早逐步启动公正、独立和全面评估进程，包括酌情利用现有机制，回顾总结在世界卫生组织协调下国际卫生领域应对疫情工作的经验教训。

赞赏联合国秘书长的领导力及其对世界卫生组织抗疫行动的支持，以及提出推进疫苗、诊疗方案全球普及等卫生倡议。

三、非方高度评价中国政府采取坚决果断措施阻遏疫情蔓延，本着公开、透明和负责任态度及时向世界卫生组织及相关国家通报疫情信息，为全球抗疫赢得宝贵时间。中方感谢非洲国家和非洲联盟等地区组织对中方抗疫行动给予声援和支持，赞赏非方制定全非抗疫战略和任命特使以寻求国际支持，应对疫情造成的经济挑战。中方赞赏非洲国家在此次抗疫中展现的坚韧不拔，采取预防性措施遏制疫情扩散并取得积极成效。

非洲国家赞赏中方大力驰援非洲抗击疫情，积极致力于推进中非团结抗疫，高度赞赏中方在第73届世界卫生大会上宣布支持发展中国家抗疫的新举措。中方重申积极落实有关倡议和举措，助力非洲提升疾病防控和可持续发展能力，加快推进非洲疾控中心总部建设。中方承诺新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家特别是在非洲国家的可及性和可担负性作出贡献。

重申将采取积极举措，保障双方侨民健康安全，维护其合法权益，发挥各自传统医药作用。

非洲国家感谢中方相关机构和企业提供抗疫医疗用品和物资援助。

四、充分肯定中非投融资合作为非洲发展和民生改善发挥积极作用，呼吁国际社会通过团结合作，分享抗疫经验，向非洲国家提供更多物资、技术、资金和人道支持，帮助非方克服疫情影响、实现自主可持续发展。

中方重视非洲国家在债务问题上的关切，将切实落实二十国集团缓债倡议，并愿通过平等和友好协商，加大对疫情特别重的非洲国家支持力度。

非方对中方行动表示赞赏，呼吁国际社会特别是发达国家和国际金融机构采取切实举措，帮助非洲国家缓解债务压力。

五、重申坚定支持多边主义，反对单边主义，维护以联合国为核心的国际体系，捍卫国际公平正义。

呼吁国际社会建设开放型世界经济，加强宏观经济政策协调，共同维护全球产业链供应链稳定畅通。大力支持非洲大陆自贸区建设。

认识到数字化在后疫情时代的重要性，支持非洲数字经济加快发展，拓展在数字化和信息通信领域特别是远程医疗、远程教育、5G、大数据领域交流合作。

支持在尊重非洲国家意愿的基础上，本着积极、开放、包容的原则同国际合作伙伴探讨在非洲开展三方或多方合作，支持非洲尽早战胜疫情和加快发展。

六、祝贺中非合作论坛成立20周年，肯定中非合作论坛北京峰会成果落实行动取得重要进展，支持中非合作“八大行动”更多向公共卫生领域倾斜。

着眼后疫情时代规划中非合作，携手办好2021年新一届论坛会议。

七、赞赏中国、南非和塞内加尔在非洲抗疫关键时期倡议发起此次峰会。

向出席和未出席此次峰会的非洲领导人在抗疫行动中作出积极努力表示崇高敬意。

与会领导人对布隆迪共和国总统皮埃尔·恩库伦齐扎不幸逝世表示深切哀悼，向布隆迪人民表示诚挚慰问。

（新华社北京6月17日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月18日 02 版）

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