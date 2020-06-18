本报北京6月17日电 （记者李锋、薛丹）6月17日晚，习近平主席在北京主持中非团结抗疫特别峰会并发表题为《团结抗疫 共克时艰》的主旨讲话。峰会结束后，外交部部长助理陈晓东接受人民日报社、新华社、中央电视台记者采访，介绍峰会成果。

陈晓东表示，作为全面战略合作伙伴，中非在新冠肺炎疫情发生后相互声援、并肩战斗，树起国际抗疫合作新标杆，带动中非关系实现新提升。这次峰会是中非领导人在团结抗疫形势下举行的一次特殊聚会，各方就支持非洲抗疫、推进中非及国际抗疫合作等深入交换了意见，达成了广泛共识。会议发表了联合声明，凝聚了中非在一系列重大问题上的共同立场。峰会友好热烈，务实高效，成果丰富，取得圆满成功。

陈晓东说，习近平主席在峰会上发表主旨讲话，提出一系列重要倡议和主张，重点强调要坚定不移携手抗击疫情、坚定不移推进中非合作、坚定不移践行多边主义、坚定不移推进中非友好。这四个“坚定不移”，展现了中非“团结抗疫、共克时艰”的坚定决心，指明了疫情形势下中非抗疫及务实合作的前行路径，擘画了中非关系发展的未来方向，也为国际社会团结协作早日战胜疫情注入了强大正能量。习主席讲话引发热烈反响和积极回应，与会非方领导人指出习主席真诚支持非洲国家抗疫，真正把中非人民的生命健康放在心坎上。中非合作将有力帮助非洲克服疫情影响，尽快恢复经济社会发展。有的领导人指出，某些国家只说不做，中国真心为非洲着想，真诚帮助非洲，为非洲疫情防控作出重要贡献，引领全球抗疫合作。此次中非团结抗疫特别峰会恰逢其时，其重要影响和深远意义必将持续释放。

一是进一步推进中非携手抗击新冠疫情。中非领导人在峰会上一致决定加强团结抗疫的共同行动，携手构建中非卫生健康共同体。在中国疫情艰困时刻，非洲从道义、物质上均给予宝贵支持。中方已经并将继续全力支持非洲国家抗疫行动，向非方提供物资援助、派遣医疗专家组，加快非洲疾控中心总部建设，承诺新冠疫苗研发完成并投入使用后将尽快惠及非洲国家，并在落实G20缓债倡议基础上，加大对非洲国家以及重债穷国支持力度。针对疫情给中非合作带来的影响，中非双方同意加强共建“一带一路”合作，落实中非合作论坛北京峰会成果，聚焦健康卫生、复工复产、改善民生等领域，深化贸易、互联互通、数字经济等合作。上述倡议和主张契合中非双方统筹推进疫情防控与经济社会发展的需要，在国际上发挥了重要引领作用。

二是进一步彰显中非相互支持的坚强底色。习近平主席指出，中非比以往任何时候都更加需要加强合作、共克时艰，引发强烈共鸣。各方高度评价中国疫情防控取得重大战略成果，赞赏中方积极驰援非洲抗疫。中非双方在峰会联合声明中明确写入，中方支持非洲国家探索符合自身国情的发展道路，反对外部势力干涉非洲内部事务。中方支持在非洲落实“消弭枪声倡议”，敦促尽快解除对津巴布韦和苏丹的经济制裁。非洲国家坚定支持中方在台湾、香港问题上的立场，支持中方在香港依法维护国家安全的努力。中非双方一贯相互理解、坚定支持，再次以实际行动展现出中非患难与共的兄弟情谊，诠释了中非命运共同体的生动意涵。

三是进一步提振全球早日战胜疫情的信心。近来，多边主义遭遇逆流，种族主义沉渣泛起，个别国家企图将疫情政治化，国际公平正义面临挑战。习近平主席强调，团结合作是抗击疫情最有力的武器，与会非方领导人对此高度赞赏，表示面对疫情，没有哪个国家可以独善其身；面对病毒，没有哪个国家可以高人一等。只有相互尊重、团结合作，人类才能最终战胜病毒。中非双方呼吁坚定支持多边主义，反对单边主义和种族主义，共同支持联合国和世卫组织在国际抗疫合作中发挥引领作用，共同反对将疫情政治化、病毒标签化，共同防止歧视、污名化作法。这些重要共识顺应时代潮流，有利于推进国际抗疫合作，有利于维护中非等发展中国家共同利益，有利于捍卫多边主义和国际公平正义。

陈晓东表示，中非团结抗疫特别峰会成功举行，在中非关系史上书写了新的篇章。我们坚信，经受疫情考验的中非关系将更加坚实牢固，中非友好将更加深入人心。展望未来，正如习近平主席所指出的，人类终将战胜疫情，中非人民也终将过上更加美好的生活。中方将同非方一道，落实好此次峰会成果，造福中非和世界各国人民。

《 人民日报 》（ 2020年06月18日 01 版）

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