澳外长称中国进行“虚假宣传” 外交部：适合戴这顶帽子的恰恰是澳方

人民网北京6月17日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。记者会实录如下：

路透社记者：上上周末就有消息说，中印双方同意以对话方式来解决边界冲突，但是为什么现在冲突却升级了？现在双方是外交部还是军队在牵头进行对话？

赵立坚：关于第一个问题，近来，为缓和两国边境地区局势，中印双方通过外交和军事渠道保持密切沟通。6月6日，两国边防部队举行军长级会晤，就缓和边境地区局势达成重要共识。但令人震惊的是，6月15日，印方部队严重违反双方共识，越线非法活动，并对中方人员进行挑衅、攻击，导致双方边防部队发生严重肢体冲突，造成人员伤亡。中方已就此向印方提出强烈抗议和严正交涉，再次郑重要求印方切实按照有关共识精神，严格约束一线部队，不得越线活动，不得挑衅滋事，不得采取任何导致边境局势复杂化的单方面举动。中印双方同意，继续通过对话协商解决有关问题，为缓和边境地区局势、维护边境地区和平与安宁作出努力。

关于第二个问题，中印双方正通过外交和军事渠道就解决有关问题进行密切沟通。

深圳卫视记者：16日，澳大利亚外长佩恩称，部分国家正利用疫情削弱自由民主，推进本国的威权模式。欧盟报告称俄罗斯和中国进行了有针对性的虚假宣传，推特公司也披露了32000个来源于俄罗斯、中国、土耳其的虚假信息账号。澳将继续抵制“信息疫情”，基于事实和透明度推广自由民主价值观。中方对此有何评论？

赵立坚：关于推特公司关闭中方账号，我此前已经阐述了中方原则立场。面对这次新冠肺炎疫情，中国本着以人为本、生命至上的理念全力以赴打赢疫情防控阻击战，秉持人类命运共同体理念加强国际合作，中国的表现和贡献得到中国老百姓和国际社会绝大多数国家高度评价。我们从不也没有必要靠什么“虚假宣传”或者“虚假信息”去提升形象。需要指出的是，澳大利亚研究院近日发表报告指出，美国借疫情操纵网络“水军”散布“新冠病毒为中国政府人为制造的生化武器”的阴谋论。这才是不折不扣的虚假信息。澳大利亚外长为何对此视而不见？澳方称中方进行“虚假宣传”，大量事实表明，适合戴“虚假宣传”这顶帽子的恐怕不是中方，而恰恰是澳方。

我想重申，病毒是人类共同的敌人，虚假信息同样是人类共同的敌人。联合国和世卫组织都呼吁各国加强团结合作，打击各类虚假信息。希望澳方个别官员本着负责任的态度和公正客观的精神，停止就疫情进行政治操弄，多做有利于全球共同抗击疫情的事。

澎湃新闻记者：佩恩还称，中国正就新冠肺炎疫情制造恐怖和分裂气氛。中方发布的赴澳旅游安全提醒是虚假信息。澳方公开呼吁审查新冠肺炎疫情，可能导致自身被针对，但这符合澳最佳长远利益。中方对此有何回应？

赵立坚：中国政府部门基于客观事实发布赴澳旅游安全提醒和留学预警，是为维护本国公民和留学生合法权益应尽的责任和义务。澳方官员将澳国内存在歧视和暴力现象这些明摆的事实说成是“虚假信息”，将那些受害者的权益和感受置于何处？我要再次奉劝澳方个别人认真倾听受害者的呼声，正视问题、反躬自省。

坦率地说，出于一己政治私利，罔顾事实对疫情进行政治操弄，不惜破坏国际抗疫合作，恐怕不是“符合澳大利亚最佳长远利益”之举。

美国全国公共广播电台记者：外交部能否就6月15日晚上发生的事情提供更多细节？

赵立坚：昨天，西部战区新闻发言人就中印边防人员位于加勒万河谷地区的冲突对外发表声明，声明如下：

6月15日晚，在中印边境加勒万河谷地区，印军违背承诺，再次越过实控线非法活动，蓄意发动挑衅攻击，引发双方激烈肢体冲突，造成人员伤亡。加勒万河谷地区主权历来属于中国。印度边防部队出尔反尔，严重违反两国有关边境问题协定协议，严重违反中印军长级会谈共识，严重损害两军关系和两国人民感情。我们要求印方严格约束一线部队，立即停止一切侵权挑衅行动，与中方相向而行，回到对话会谈解决分歧的正确轨道上来。

印度报业托拉斯记者：第一，中方如何看待目前现地的情况，尤其是在冲突发生地加勒万河谷？第二，加勒万河谷被普遍认为是中印之间已经划定的区域，为什么该地区突然发生了问题，你刚才援引中国军方声明称，中方历来对加勒万河谷享有主权。但这个地方被普遍认为直到近期中印双方才划定。你对此有何评论？

赵立坚：关于中印军队在一线的事态，中印双方正通过外交和军事渠道就解决有关问题进行密切沟通。当前中印边境地区形势总体是稳定的、可控的。

关于第二个问题，中印双方正通过外交和军事渠道就有关问题保持沟通。此次事态的是非曲直是十分清楚的，有关事件发生在实控线中方一侧，责任不在中方。

印度报业托拉斯记者：印度媒体称中方有人伤亡，你能否证实？

赵立坚：我已经说得很清楚，两国边防部队正在现地共同处理有关具体问题，我没有需要发布的信息。

相信你也注意到，事态发生后，中印双方都表示将致力于通过对话解决分歧，维护边境地区的和平与安宁。

作为世界上两个最大的发展中国家和新兴经济体，中印共同利益远远大于分歧。双方要切实按照两国领导人达成的重要共识，确保中印关系按照符合两国人民利益和期待的正确方向前行。希望印方同中方相向而行，共同为此作出努力。

印度报业托拉斯记者：根据中印双方目前的表态，我们能否假设或理解为，双方将不会在边界上发生更多冲突？

赵立坚：从中方来讲，我们当然不希望看到有更多的冲突。

彭博社记者：你能否证实杨洁篪主任正在夏威夷同蓬佩奥国务卿举行会晤的媒体报道。会晤是中方发起的吗？会晤将涉及什么议题？第二，中方对半岛局势新动向有何评论，是否打算介入正在发生的冲突？

赵立坚：可能你昨天没来记者会吧，我昨天已经回应过这两个问题，请你查阅一下昨天的记录。

今日俄罗斯记者：俄罗斯国防部宣布中方军队已抵达莫斯科，准备参加6月25日的纪念卫国战争胜利75周年阅兵。中方派了多少名军人参加阅兵？中方哪位政府官员将出席观礼？

赵立坚：今年是第二次世界大战胜利75周年，中国和俄罗斯同为二战主要战胜国，为二战胜利作出了重大贡献。中方支持俄方举办纪念卫国战争胜利75周年相关活动，愿继续同俄方及国际社会一道，捍卫二战胜利成果，维护好来之不易的和平。

至于你提到的具体问题，建议你向中国国防部询问。

法新社记者：中方认为即将举行的美俄核裁军谈判会有什么成果？

赵立坚：关于有关问题，中方已多次阐明立场。中方无意参加所谓的中美俄三边军控谈判，这一立场是明确和一贯的。

中方注意到，在美俄《关于进一步削减和限制进攻性战略武器措施的条约》延期问题上，美方一再拿中国说事，这是美国向其他国家推卸责任的一贯伎俩。

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