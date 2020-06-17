哈萨克斯坦新增350例确诊病例 下院议长感染

人民网努尔苏丹6月17日电（记者 周翰博）根据哈萨克斯坦卫生部发布的最新数据，6月16日哈全国新增350例新冠肺炎确诊病例，7例死亡病例和683例无症状病毒携带者。截至当地时间6月17日10时，哈累计确诊新冠肺炎病例达到15542例，康复9716例，死亡88例，无症状病毒携带者6175例。哈萨克斯坦议会下院议长尼格马图林被诊断为无症状病毒携带者。

统计数据显示，哈萨克斯坦3个直辖市和14个州前一日均发现新增确诊病例。单日确诊病例数量最多的地区包括：首都努尔苏丹（87例）、卡拉甘达州（52例）、巴甫洛达尔州（41例）和最大城市阿拉木图（35例）。与15日相比，哈全国新冠肺炎病例单日增幅约为2.3%。在新增加的7例死亡病例中，年龄最大的出生于1932年，最小的出生于1974年。

按照调整后的数据统计方式，新增加的683例无症状病毒携带者未被计入确诊病例。目前，无症状病毒携带者主要集中在：卡拉甘达州（951例）、阿拉木图（907例）、努尔苏丹（774例）和直辖市奇姆肯特（653例）。

据悉，由于此前与已确诊的哈卫生部部长比尔塔诺夫有过工作上的接触，尼格马图林16日接受了病毒检测。由于检测结果呈阳性，尼格马图林被诊断为无症状病毒携带者。其本人决定立刻开始自我隔离。

努尔苏丹公共卫生部门负责人吉希科娃日前在新闻发布会上对媒体表示，首都的疫情正在恶化，感染人数持续攀升。“过去三天平均每天新增150多例感染病例。”阿拉木图市公共卫生部门负责人卡玛尔詹强调，医疗资源是有限的，难以应对大量增加的病患，再次呼吁民众遵守医疗专家的建议。

(责编：崔越、杨牧)