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千里驰援见真情

——中建赴埃医疗组成功救治脑梗塞员工

2020年06月17日19:16  来源：人民网-国际频道
 

人民网开罗6月17日电（记者 曲翔宇）“医德高尚暖人心 千里驰援见真情”“医术精湛传非洲 救死扶伤显大爱”。日前，中建赴埃医疗组组长段振平和中建CBD诊所负责人陈玉明收到两面红底金字的锦旗。赠送者韩师傅在中建埃及新首都CBD项目P2&P6标段工作，上月中旬工作中突发脑梗塞。

P2&P6标段项目经理赵亚利在送锦旗现场表示：“非常感谢段主任和陈医生彻夜不眠、携手救治我标段韩国营师傅，在工地诊所有限的条件下，能使严重的突发脑梗患者没有留下一点后遗症，我们感觉创造了沙漠工地医疗奇迹。”

经过10天精心施治已基本康复的韩师傅为中建医疗组和CBD诊所不住点赞，他感慨道：“段主任是知名的脑血管专家，即使在国内，接受这么专业的治疗也非常难得。感谢段主任指导诊所拯救了我的生命！”

5月17日傍晚，正在工人食堂忙碌的韩师傅突然手脚麻木，进而进入眩晕状态，被同事急送到CBD诊所后，段振平医生借助丰富的临床经验诊断韩师傅系突发性脑梗，是一种致残率甚高的危重病，为此，段医生和诊所陈玉明医生紧急商定了救治方案，并通宵守住在患者身边，随时调整用药，终于使患者病情在第二天出现转机。后又经过连续10天的输液治疗、以及P2&P6标段领导同事们无微不至的关照，韩师傅的病得以基本痊愈。

埃及新冠肺炎疫情3月初以来加速蔓延，已累计确诊近5万例。为加强疫情防控， 3月中旬，中建总部向海外派出的首个新冠肺炎疫情防控工作组和医疗组一行10人已赶在埃及“封国”前抵达开罗，加快落实各项应急准备措施。

(责编：崔越、杨牧)
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