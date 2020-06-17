零工经济正改变着人力资源的“生态系统”

6月第二周，由于疫情一直放假在家的加州公立学校中小学生终于收到了返校通知。在返校通知后，六年级老师雷曼先生给学生们写了一封长长的信。他说，等到下学期大家真正开学回到校园的时候，他会离开繁华的旧金山湾区，去加州北部著名风景胜地沙士达雪山定居。他在那里拥有一个房子，多年来在短租平台爱彼迎作为民宿经营。他对留恋他的学生们说，即便退休，他还是会在沙士达雪山向学生们做每周一次的学校公共演讲课程电视教学。

零工经济渗透人们生活

什么是“零工经济”？在美国普通人的生活中，这个概念鲜少被津津乐道，却渗透在人们的生活角色之中。

雷曼老师在雪山拥有民宿，在著名的零工经济平台爱彼迎提供房屋短租生意。而他决定退休后远程参与教授学校的公共演讲课程，将自己从现在的全职教学岗位转为零工，以自身技能为生产工具，不固定雇主和时间提供服务。

在加州，除短租平台爱彼迎，共享汽车鼻祖优步、来福车也是零工经济平台的代表。伯克利大学和斯坦福大学的学生们习惯在类似Freelancer的网站打零工，通过修图、写网文、拍照片赚钱。很多大学也通过雇佣兼职教授来降低成本，兼职教授同时可以为多所学校授课。对很多人来说，这是生存方式，也是生活方式。

从社区勤杂工到自由电脑程序员，不少美国人长期以来一直从事零敲碎打的工作，以代替传统的受薪工作。而如今各种各样的应用程序和在线平台，让人们比以往更容易与那些愿意雇佣他们的客户联系——比如，执行各种类型的在线任务，叫车服务，打扫房间服务，或者出售二手物品和个人创作。

5年前，有8%的美国人通过数字平台赚钱。到2020年，数字平台提供的工作更加多样化和及时，任何需求都催生一种零工种类。统计显示，美国正在建立零工经济。据估计，多达三分之一的工作人口具备了零工能力。专家预计，零工数量还会增加，这类工作有利于独立承担，不需要到办公室工作。

过去几年，美国人从各种数字商务平台上获得赚钱方式的多样性。在线零工任务可能包括IT工作、调查或数据录入等。也有一些人通过驾驶叫车服务赚钱，还有人使用这些平台完成购物、送货、清洁或洗衣等任务（另外2%的人做过这四大类之外的各种各样的任务）。

网上销售的范围同样广泛。大多数在线卖家使用数字平台销售自己的二手物品。

就在新冠肺炎流行期间，“stay at home”的政府要求让成千上万的人留在家里，在大型食品超市协助买菜和生活必需品的，建立共享群体定期定货送货的，代人跑腿做事的，一些必须为生存外出的人找到了新的零工。学校实行远程教学后，学生们居家的不饱和学习状态，促使更多的课外辅导教室利用zoom这样的视频会议平台实现商机，甚至关闭的健身房、培训中心也在zoom获得了重新开课的机会。

美国皮尤研究中心的一项调查显示，30%左右的美国成年人在数字“平台经济”中赚到了钱。商业数据平台Statista预计，到2028年，零工数字将超过8600万。

谁是零工经济应用平台的“获得者”

不同领域的自由职业者应对新冠肺炎的方式不同，一些人难以找到工作，而另一些人则看到了就业机会。外卖司机或从Instacart等网络平台上看到了需求的飙升。Instacart在2020年3月的下载量环比增长了218%，其他杂货平台的下载量也紧随其后。

大家熟知的爱彼迎是全球最大的零工经济公司之一。它拥有庞大的全职员工队伍(全球超过1.2万名员工)，以及数百万在网站上列出自己房产的房主。2017年，爱彼迎融资10亿美元，成为行业领先的零工经济公司之一。

美国全国广播公司财经频道(CNBC)报道，爱彼迎的房主通过在平台上短租房产，平均每月能赚924美元——这不包括公司收取的3%的费用。

对零工来说，零工经济与其经验和专业知识直接相关，而与个人背景、性别或其他刻板印象无关。一款专为新一代零工设计的零工经济应用和平台就是关键。

除了大家耳熟能详的爱彼迎、优步等等，哪些平台是零工经济的“获得者”？ 哪些零工经济应用和平台最得人心?

受到优步和爱彼迎等公司青睐的另一个零工经济平台AppJobs GAP绝对不容忽视。

AppJobs提供的是一个用于雇佣零工的端到端解决方案。平台不仅仅发布和收集工作，他们还提供了35个国家的350多个城市开展招聘营销活动服务。并配备专门的活动分析师提供指导。解决痛点是生存之道，随着对顶级自由职业人才的需求加剧，人力资源部门将不得不考虑主动向零工广告和营销。AppJobs的专有算法会根据员工的位置、语言和兴趣来定位和推送客户服务。实际上形成了广告平台、媒体购买代理、第三方分析工具等的整合服务。

Catalant则另辟蹊径，将来自世界各地的专家的工作进行众包，形成了一个端到端的项目简化服务平台。它将零工经济融入其中，在需要的地方引进按需的专家，让你在一个平台上组织所有围绕创意执行的活动。围绕客户目标业务设置关键指标，协助客户把项目分解成清晰的执行区域，突出每个区域需要的技能，形成资源分配能力和资源数据库。甚至达到管理项目全生命周期的目的。他们得到了通用电气、壳牌等大公司的认可。

一旦用户注册Contently应用，就会收到内容创造者的个性化推荐，内容涵盖文本、图片、插图和视频。Contently的应用程序利用其智能人才推荐算法，根据以往的专业知识和证书等参数，为客户的项目挑选出最佳零工。它的成功案例包括1万多名曾为《华尔街日报》、《连线》、《流行标志》等网站工作的作家、艺术家和摄像师。这个平台包装其提供的每一位专业人员都经过培训和认证，并提供一个跨越20多个国家的庞大全球市场。这款零工经济应用的独特之处在于用户可以从信息技术、网络安全、财富管理等领域高度专业化的内容创造者的专业知识中获益。

还有FreelanceDiary的亮点在于，通过它雇佣自由职业者可以利用内置日历和联系人列表应用程序来管理零工。客户可以查看自由职业者的日程表，根据他们的日程发送邀请和接收报价。通过这个应用，客户甚至可以组建一个自由职业者团队来从事一个特定的项目，支持工作过程的协作工具(文件发送、位置共享等)，并直接从这个应用程序监控项目。所有这些数据都被输入时间表和支付，使其成为一个真正全面的零工经济应用程序。FreelanceDiary以佣金为基础定价，预订佣金为9%，付款佣金为3%。

应用平台越来越专业化，使用越来越简单易行。复杂的集成，简单的应用，零工经济平台秉承这个理念深入到社会方方面面。为雇主提供解决方案的零工平台Guru为零工和300多万雇主服务，用户满意率达到99%。

令PeoplePerHour脱颖而出的，是它专有的人工智能技术可以将客户的工作与最好的零工人才匹配。一旦自由职业者收到通知，他们可以形成一个定制的建议。它提供的管理模块包括任务收件箱、通信线程和内置发票。这款零工经济应用的智能身份识别程序可以防止任何网络钓鱼或身份盗窃的风险。

当谈到零工经济应用程序时，肯定不能错过Upwork。Upwork已经迅速成为自由职业者和提供独立承包商的代理机构的首要人才市场。Upwork拥有遍布世界各地的数百万自由职业者，它有几个很棒的功能，可以让企业更容易聘用和管理自由职业人才。例如，它颠覆了招聘模式。雇主只需发布零工信息，劳动者就可以竞标这个项目。

在线金融服务公司Payoneer对7000多名全球自由职业者的调查发现，自由职业者的时薪远远高于最低工资。婴儿潮一代似乎从零工经济中赚得更多。此外，高中毕业生的工资是每小时22美元，而拥有学士学位的工资是每小时19美元!此外，在过去五年中，女性在零工劳动力中的比例稳步上升。

皮尤研究中心说，科技平台催生了零工经济。移动技术帮助创造了新的业务和就业机会，同时也引发了对提供应用程序订购服务的公司进行监管的争议。过去两年，除了汽车服务，零工经济还催生了从家庭分享自制商品在线市场等各种业务。而使用零工经济平台的美国成年人从5年前的15%提升到了36%。

“零工法”是否会摧毁零工经济模式？

2020年春天以来，疫情的大流行正改变着零工经济版图，改变着人们的看法。

因为人们都在家里隔离，许多零工在维持社会运转方面发挥着关键作用。在最新的“零工经济追踪”中，那些无法“在家”的工作以及零工工人浮出水面，也令政府和社会第一次看到了零工经济的真实规模。

与此同时，疫情期间围绕零工的福利、支付和医疗保健等问题不断出现。

比如，送货应用程序司机的工作量可能会增加，而自由婚庆摄影师等其他人的工作机会却在减少。但是他们面对的是这两个群体在就业和医疗福利的问题——例如，快递司机感染风险可能性更高，他们缺乏全职员工典型的医疗保护；失业摄影师的感染风险低，但没有收入，因为他们没有通常提供给全职专业人士的失业津贴。因此，美国政府最近的经济刺激法案包括了针对这一群体的条款，引发了广泛关注。

根据美国劳工统计局的最新数据，约有1590万美国人自雇，占美国劳动力的10%。在优步上有超过130万美国人工作。截至2018年底，该公司在全球拥有390万名司机。它在很大程度上把这些工人视为没有资格享受福利的零工。公司首席执行官科斯罗萨希最近在给美国总统特朗普的一封信中呼吁，美国法律“应该保护所有工人，而不仅仅是一种工作”，呼吁政府考虑为零工经济的工人建立一个长期的安全网。

另外，人们对零工经济中所谓的“工资盗窃”(工人完成工作后被拒绝或拒绝支付报酬)也感到担忧。为零工权益提供法律支持，是另一个关键政策。

同时，也有不少人提出零工经济破坏了全职工人的传统经济，员工、企业和客户之间的传统经济关系受到侵蚀。结果是那些传统职场员工正被挤出市场，而零工在工作中也艰难地平衡着工作和生活。

2020年1月1日加州正式实行“零工法案”。这个法案在2019年9月11日通过，当时被《纽约时报》称为具有里程碑意义的零工经济法案。法案将员工身份授予零工，并规定零工与全职员工一样享受福利和带薪休假。

“零工法案”是由州长加文·纽森于2019年9月签署成为法律的法案。它要求雇佣独立承包商的公司将他们重新归类为雇员，只有少数例外。

法案将雇员分类身份扩展到零工,主要是为了解决被称为零工平台的剥削问题,旨在监管类似优步、来福车等拥有大量雇佣零工的公司。

在美国的社会新闻中，优步和来福车等公司剥削司机的故事经常出现，揭示出优步是如何以高评分、高通过率和低递退率的形式要求司机表现出色。此外，该公司还向司机收取巨额佣金和预订费，给他们留下的最低费用往往还不够支付油钱。

法律专家说，将零工重新分类为公司雇员可能会带来重大好处，但也可能导致零工工作时间的灵活性丧失。

根据新法案，如果雇主开始将零工工人归类为雇员，这意味着这些工人将有权享受最低工资、费用报销、员工福利、休息时间等福利。从这个意义上说，该法案在零工经济工作者和正式雇员之间创造了一个公平的竞争环境。

然而，如果零工被当作员工对待，同时也被期望遵守一套工作的新标准。例如，作为一名雇员，前零工可能会失去对工作的灵活性。

法案要求加州对超过50个专业和类型的业务实行豁免，保留他们的零工特色，包括保险代理，律师，房地产代理，和某些类型的企业对企业的零工和推荐机构。未获豁免的公司将不得不仔细甄别他们如何对员工和零工进行分类，以确保他们没有违反法案条款。

对于那些确实将零工工人重新划分为雇员的公司来说，这种转变集中在成本上。可能会对其使用零工的模式产生重大影响。

虽然优步和来福车表示会遵循“零工法案”，但有报告表明，将零工重新划分为雇员的成本可能会导致两家公司破产，并在此过程中摧毁零工的商业模式。

零工法案的通过收到社会关注。美国另外一些州也行动起来，伊利诺斯州已通过了与“零工法案”相呼应的立法。在纽约州，政府正在制定相关立法，以类似规模保护零工。

在过去的十年里，美国零工经济稳步增长，改变了社会工作方式。ADP研究所最近的一份报告研究了全球7.5万家公司800万名员工的匿名数据显示，2010年至2019年，零工在企业中的比例上升了15%。70%的长期零工表示，这是一种“选择”，并不是因为他们找不到一份传统的工作。超过50%的长期零工会在同一家客户公司工作12个月。

零工就业几乎是全球大部分劳动力的“一种生活方式”，正在改变人力资源“生态系统”。

(责编：崔越、杨牧)