记者观察：疫情促使非洲探索远程办公新模式

人民网约翰内斯堡6月17日电（王磊）自2月14日埃及发现非洲首例新冠肺炎病例以来，截至6月17日，非洲已累计确诊超过25万例，死亡6700多例。非洲各国也纷纷采取严格的疫情防控措施，除了医疗、通信等必要行业，有条件的政府人员和企业员工都需要居家远程办公。目前，不少非洲国家为了恢复经济活动正在逐步降低封锁等级，但政府依然鼓励居家办公。

远程办公将成新常态

如果说远程办公在过去只是一个发展趋势，但疫情却让远程办公逐步变成现实，并可能成为现代办公的新常态。

从3月12日起，谷歌建议非洲、欧洲和中东的所有员工在家办公，某些员工很可能在2020年余下的时间都在家工作。推特5月中旬宣布，员工如果愿意就可以永久在家办公，并将尽力缩减公司活动和商务旅行。斯托尼布鲁克大学新闻学院的数字创新客座教授斯雷尼瓦桑评价这一决定具有“划时代意义”。

节省员工通勤时间和企业成本。据尼日利亚卫报消息，尼日利亚有94%的企业受到疫情的不利影响，超过69%的品牌减少了广告支出，这也影响了公关机构和其他营销传播公司开展业务的方式。当地一家公关公司总监就表示，远程办公节省了交通和开会的时间成本，现在他们不再坐等客户的需求，而是花更多时间参与到客户早期需求的发现中。

招收人才不受约束。在肯尼亚制造商协会最近举办的一次网络研讨会中就有人指出，企业应该学习和适应新的经营方式以确保企业活力。对于许多依赖手工的企业来说疫情冲击更为严重，但这些驱动产出的新方法也将改变人们的能力，重新定义工作岗位。许多偏远地区的人才也将能得到平等的工作机会，特殊社会群体也能得到就业就会。

提高工作效率降低沟通成本。津巴布韦的媒体则号召当地企业向中国企业学习。疫情期间的面对面沟通大大减少，邮件的时效性很低，而即时通讯软件如微信等就可以很好的解决这一问题。在需要进行信息交换时，可以随时跟目标对象进行连线沟通，大大节约了开会找人的时间成本。

可以看到，远程办公有利于提高办公效能，充分利用信息化技术能够降低企业运转中的人财物消耗，提升企业效益。很多人认为远程办公是大势所趋，疫情后能够成为常态。

远程办公也面临诸多难题

早在上世纪80年代，一些公司就通过终端联网的方式，实现员工之间的远距离协作。但非洲国家在远程办公方面面临的问题似乎更多。

雇主和员工间缺乏信任。肯尼亚民族日报针对远程办公进行了一次调查，尽管结果显示肯尼亚有四分之三的企业考虑在疫情后建立一种 “在家工作”的文化，但雇主和雇员之间存在严重的信任问题。雇主需要掌控自己的员工，远程办公让这种掌控变得虚无缥缈，也会让员工在工作时感到不舒服。

缺少必要的办公条件。该调查结果还指出许多员工家中缺少电脑、互联网等办公条件。此外，非洲落后的基础设施建设也无法为远程办公提供基础支持。南非作为非洲最发达的国家之一，也经常面临限电的窘境。

远程办公模糊了生活和工作的界限。这将导致更长的工作时间、更高的工作强度以及工作与家庭的相互干扰。在家中办公容易分散注意力，而对于许多人来说，离开正常的工作岗位很难提高工作效率。

挑战与机遇并存

联合国网站5月27日发布消息称，发达经济体中的一些大公司已经表示远程办公将成为组织工作的标准方式。工作的数字化转变和远程办公的好处还包括为经验更丰富的工人提供了延迟退休的可能性，并为偏远地区的人们提供了工作机会。但它同时加剧了孤立感，并导致身份和目标的丧失，工作的社会价值以及我们从工作中获得的尊严和归属感无法用虚拟空间代替。

展望未来，随着工作数字化和在线化成为新常态，此次疫情可能是工作场所数字化转型的转折点，但也可能造成更大的社会断层。收入高、教育程度高的人群最有可能选择远程办公，而收入低、教育水平低的人群别无选择，这可能进一步拉大收入差距。

近年来，随着5G商用的普及，将逐步解决远程办公的移动化问题，实现随时随地、全场景化远程办公。非洲拥有广阔的市场，华为、中兴、中国电信等企业也纷纷布局建设“数字丝绸之路”、加强非洲通信基础设施建设，为中非友好贡献中国制造的力量。

历史告诉我们，经济冲击、流行病、技术突破往往都将带来社会发展、劳动力市场发展的契机。疫情带来的远程办公是被动的，但也展示了提升工作效率的新思路。非洲人民能否抓住机遇实现弯道超车，我们拭目以待。

(责编：张信凤、杨牧)