非洲新冠确诊病例数超25万例

新华社雅温得6月16日电 非洲疾病预防控制中心16日数据显示，非洲累计新冠确诊病例252544例，累计死亡6779例，累计治愈114897例。

非洲疾控中心数据显示，截至16日，喀麦隆累计确诊10140例，成为第6个确诊总数超过1万例的非洲国家。其他5国为南非、埃及、尼日利亚、加纳、阿尔及利亚，其中南非超过7万例，埃及超过4万例。

16日，撒哈拉以南非洲地区确诊病例增长较多的国家有：南非新增确诊2801例，累计确诊76334例；科特迪瓦新增确诊240例，累计确诊5679例；毛里塔尼亚新增确诊170例，累计确诊2057例；中非共和国新增确诊121例，累计确诊2410例；埃塞俄比亚新增确诊109例，累计确诊3630例。

加蓬、塞内加尔、几内亚、尼日尔、莫桑比克、马达加斯加、马里、卢旺达、赞比亚、佛得角、乌干达、津巴布韦、冈比亚、乍得、安哥拉、纳米比亚等国16日也更新了疫情数据，新增确诊病例数均在100例以下。

坦桑尼亚总统马古富力16日宣布，全国学校自本月29日起复课，此前因疫情暂停的社交活动也将同时恢复。

联合国非洲经济委员会执行秘书薇拉·松圭16日在参加有关新冠疫情下推动非洲创新与投资的论坛时表示，新冠疫情使科学、技术和创新的重要性得以凸显，非洲国家须加大科技领域投资，整个非洲大陆须建立合作伙伴关系，共同推动创新。

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