特朗普签署确保美国警察安全执法行政命令

新华社华盛顿6月16日电（记者邓仙来 孙丁）美国总统特朗普16日签署一项旨在确保警察安全执法的行政命令。

根据这项名为“用安全执法保护社区安全”的行政令，美国各州及地方执法部门必须对自身措施与政策持续进行评估与改进，确保执法行动透明、安全且负责任。为此，司法部将制定相关标准并指定独立认证机构，对寻求获取认证书的执法部门给予资金激励。

行政令还要求，司法部设立数据库，对州及地方执法部门在执法过程中过度使用武力情况进行信息共享；司法部和卫生与公众服务部合作，为执法人员提供培训，以便其更好处理涉及精神病人、无家可归者及吸毒人员的案件；司法部长向国会建议推动旨在改善执法行为的立法，并加强与改善执法行为相关的资助计划执行力度。

此外，行政令规定，除法律允许使用致命武力的情形外，警察在执法中不得使用阻碍抓捕对象呼吸的“扼喉”动作。

5月25日，美国明尼苏达州明尼阿波利斯市警察在拘捕非洲裔男子弗洛伊德时用膝盖压迫他的颈部致其死亡。此事在美国和其他国家引发抗议种族歧视的浪潮。

特朗普签署的这一行政令是抗议示威发生以来，白宫首次针对警察暴力执法出台的实质性举措。然而，特朗普在签署行政令前表示，他“强烈反对”削减警察部门预算或解散警察部门等“激进、危险”之举。

美国国会众议院议长、民主党人佩洛西16日发表声明，抨击该行政令过于软弱，无法消除种族不平等和警察暴力执法导致大量非洲裔美国人被杀这一美国社会“疫病”。

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