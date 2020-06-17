“国韵流芳”中国传统民乐在线音乐会将在巴黎举行（图片：巴黎中国文化中心）

人民网巴黎6月16日电（记者 何蒨）一年一度的法国夏至音乐节即将拉开帷幕，巴黎中国文化中心特邀中国歌剧舞剧院的音乐家、旅居法国的中国民族音乐家，以及巴黎中国文化中心学员，在6月21日为中法朋友带来一场特别的“国韵流芳”中国传统民乐在线音乐会，让音乐带来驱散疫情阴霾的信心和力量。

“国韵流芳”民族音乐会以中国传统文化为主线，甄选出中国民族音乐经典曲目，从浙东打击乐《龙腾虎跃》到山西民间小调《看秧歌》、从朝鲜族民歌《打令调》到塔吉克族民歌《雪映花红》, 从古琴艺术名曲《神人畅》到人人皆知的京剧曲牌《夜深沉》，带领中法观众们在音乐中领略中国不同民族与疆域的风土人情和艺术特色。艺术家们还将用传统的中国民族乐器演奏脍炙人口的法国歌曲《玫瑰人生》和《香榭丽舍》。

本场音乐会将通过人民网、新华社、央视新闻、光明网、中国新闻网、文旅中国客户端、中国外文局、中国日报网、中国文化网和法国华人卫视等媒体平台，以及Youtube、Twitter、Bilibili等新媒体，用中、法、英三种语言共同在全球范围播出。

这场音乐会将是中法两国人民在共同抗击新冠肺炎疫情的斗争中携手抗疫，共克时艰的见证，也将为两国人民最终战胜疫情注入必胜的信心。祝福中法两国国泰民安，中法友谊历久弥坚！

在长达数月的“休止符”之后，疫情笼罩的天空终于拨云见日，在这场抗击新冠肺炎疫情的斗争中，中法两国人民守望相助，同舟共济，书写了中法友谊的新篇章。“国韵流芳”民族音乐会将于法国时间6月21日15点（北京时间21点）在云端奏响，让身处中法两国的广大音乐爱好者能同步欣赏演出。海外观众请关注巴黎中国文化中心的YouTube、Facebook官方账号收看直播。国内观众可关注中心的Bilibili官方账号接收音乐会直播相关信息。

(责编：赵鑫虎(实习生)、燕勐)