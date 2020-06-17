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哈萨克斯坦新冠肺炎确诊病例数突破15000

2020年06月17日08:30  来源：人民网-国际频道
 

人民网努尔苏丹6月16日电（记者 周翰博）根据哈萨克斯坦卫生部发布的最新数据，6月15日哈全国新增383例新冠肺炎确诊病例、4例死亡病例和600例无症状病毒携带者。截至当地时间6月16日20时00分，哈累计确诊新冠肺炎病例达到15192例，康复9488例，死亡81例，无症状病毒携带者5492例。

统计数据显示，哈萨克斯坦3个直辖市和14个州前一日均发现新增确诊病例。单日确诊病例数量最多的地区包括：首都努尔苏丹（104例）、卡拉甘达州（50例）、最大城市阿拉木图（34例）和巴甫洛达尔州（34例）。与14日相比，哈全国新冠肺炎确诊病例单日增幅约为2.6%。 新增加的4例死亡病例分别出生于1954年、1955年、1964年和1971年。

按照调整后的数据统计方式，新增加的600例无症状病毒携带者未被计入确诊病例。目前，无症状病毒携带者主要集中在阿拉木图（880例）、卡拉甘达州（854例）、努尔苏丹（688例）和直辖市奇姆肯特（619例）。

针对国内疫情出现反弹的问题，哈卫生部副部长阿克塔耶娃16日对媒体表示，复工复产、社会交往、家庭聚会等集体活动增多是造成确诊人数攀升的重要原因。“非常遗憾，仍有人不带口罩，不保持安全的社交距离。仍有部分复工企业不遵守卫生消毒要求。”

据悉，由于哈卫生部部长比尔塔诺夫确诊感染新冠肺炎，阿克塔耶娃将暂时履行部长职权。

(责编：赵鑫虎(实习生)、燕勐)
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