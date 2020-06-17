缅甸若开邦首席部长充分肯定皎漂燃气电站项目

人民网仰光6月16日电 （记者 李秉新）缅甸若开邦首席部长尼布今日到中国电力建设集团下属皎漂发电公司承建的皎漂燃气电站进行视察，对我国企业承建的这一项目质量和进度予以充分肯定。

皎漂发电公司副总工程师张建辉介绍了燃气电站的工程建设、质量管控、环境保护和履行社会责任等项工作，他说在缅甸新冠肺炎疫情暴发初期，工人们迎难而上，用较短时间就完成了厂区回填、启动桩基施工、临时围墙封闭和储备3.2万方桩基石料等项工作，为下一步复工复产做好准备。

布尼首席部长充分肯定皎漂发电公司已经取得的成绩，希望该公司继续发挥“管理和技术”优势，加强项目建设及厂区周边环境保护工作，确保各项工作高质量推进，将皎漂燃气项目打造成精品示范工程；同时希望公司持续加强新冠肺炎安全管控工作，做好现场疫情防控措施，确保员工生命健康安全；希望今后双方进一步拓展合作的广度和深度，一方面为当地居民创造就业机会，带动当地经济发展，另一方面向缅甸建设方传授经验技术，实现共同发展，互利共赢；他还希望公司加强与当地政府的沟通，形成互访交流机制，保持良好的政企关系。

尼布表示，皎漂燃气电站项目是“一带一路”重点工程，也是若开邦地区重点项目，它将对当地民生及缅甸西部经济发展产生积极影响，他和当地政府将全力支持电站建设，同时对中国电建为改善缅甸基础设施，提高人民生活水平的辛勤付出表示感谢。

据了解，皎漂燃气电站项目是中国电建集团在海外的第一个燃气电站IPP投资项目，项目装机容量约135MW，采用燃气-蒸汽联合循环清洁发电技术，建成后年上网发电量约10亿度，运营期为投运后25年，可大大缓解缅甸电力短缺的现状。

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