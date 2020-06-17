外交部：中非团结抗疫特别峰会将推动中非合作实现新发展

新华社北京6月16日电（记者王宾）外交部发言人赵立坚16日在例行记者会上说，即将举行的中非团结抗疫特别峰会不仅将进一步凝聚中非团结抗疫共识，推动中非合作实现新的发展，也必将为支持多边主义、加强国际抗疫合作注入新的动力。

国家主席习近平将于6月17日在北京主持中非团结抗疫特别峰会，并发表主旨讲话。特别峰会由中方和非盟轮值主席国南非、中非合作论坛共同主席国塞内加尔共同倡议，将以视频方式举行。非盟峰会主席团成员国、非洲重要次区域组织轮值主席国等非洲国家领导人以及非盟委员会主席将应邀出席。联合国秘书长、世界卫生组织总干事作为特邀嘉宾与会。

赵立坚表示，中方一贯重视发展中非友好合作关系，致力于同非洲国家构建更加紧密的中非命运共同体。新冠肺炎疫情发生以来，中非守望相助、并肩战“疫”，中非关系得到新的提升。

赵立坚说，当前全球疫情形势仍然严峻，非洲疫情也在发展。“在这一关键时刻举行中非团结抗疫特别峰会，再次彰显了中非患难与共的兄弟情谊，不仅将进一步凝聚中非团结抗疫共识，推动中非合作实现新的发展，也必将为支持多边主义、加强国际抗疫合作注入新的动力。”

“中方愿同与会各方一道，共同推动峰会取得圆满成功。”他说。

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