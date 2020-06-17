巴勒斯坦卫生部长：中国医疗专家组助巴方提升抗疫水平

新华社拉姆安拉6月16日电巴勒斯坦卫生部长马伊·凯拉16日表示，中国赴巴抗疫医疗专家组带来了专业指导与成功经验，使巴方在新冠防控、诊疗、救治等方面的水平得到有效提升。

当天，巴勒斯坦方面在拉姆安拉为中国医疗专家组举行欢送仪式，凯拉、世界卫生组织驻巴官员及巴方医疗专家等出席。凯拉代表巴勒斯坦总统阿巴斯、总理阿什提耶和巴人民热情送别专家组。她表示，专家组万里驰援在巴中友好史上留下浓墨重彩的一笔，巴方衷心感谢中国政府和人民长期以来的帮助与支持。

凯拉表示，中国专家组对巴实地考察，与巴方专家交流研讨，为巴方带来专业指导与成功经验，使巴方在防控、诊疗、救治等方面的水平得到有效提升。巴方愿继续深化两国医疗卫生领域合作，造福两国和两国人民。

中国驻巴勒斯坦办事处主任郭伟表示，专家组即将带着巴勒斯坦人民的美好祝福启程回国，访问结束不是合作的终点，而是两国医疗卫生领域深入合作的新开端。中方将与巴方守望相助，同心抗疫，直至共同战胜新冠疫情。

专家组组长胡鹏感谢巴方热情周到安排，表示交流考察活动让专家组深切感受到巴勒斯坦人民在抗击疫情中表现出的精诚团结及巴方专家的科学严谨，体会到中巴之间深厚的兄弟情谊。希望通过此次交流访问为推动中巴关系不断深化添砖加瓦。

当天，专家组还与加沙地带及东耶路撒冷的巴方医疗专家举行了一场视频会议，就新冠病毒检测、病例治疗和疫情防控等进行了深入交流。

中国赴巴抗疫医疗专家组10日抵达拉姆安拉，将于17日下午启程回国。专家组由国家卫生健康委员会组建，10名专家由重庆市人民政府选派，专业领域涵盖呼吸、外科、检验、感染、院感、中医、流行病学、护理等，大部分参加过湖北、重庆抗疫一线防控救治工作，具有丰富实战经验。

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