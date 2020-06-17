韩国欲重组卫生部门　疾控机构级别上调

韩国政府15日敲定一份方案，打算重组保健福祉部；把原本隶属该部的“疾病管理本部”升级为独立运作的“疾病管理厅”，主管传染病防控工作。

韩国执政党共同民主党政策委员会主席赵正湜当天在记者会上说，共同民主党党鞭金太年、行政安全部长官陈永、青瓦台政务首席秘书姜琪正等人开会并敲定这份方案。

韩联社报道，这份方案的草案于6月初发布。几天后，韩国总统文在寅下令评估草案，其中一些条款随后多次被讨论和修改，如今总算敲定各项细节。

韩国官员介绍，疾病管理本部眼下隶属于保健福祉部，今后则将从保健福祉部剥离，成为独立运行的行政机构，即疾病管理厅，其厅长为次官级（副部级）官员。

疾病管理厅将自主行使预算、人事、组织相关的权限，有权制定并执行传染病相关政策。

此外，根据最初方案，疾病管理本部升级为疾病管理厅后，原本隶属于疾病管理本部的国立保健研究院将改为隶属于保健福祉部。然而，不少人提出质疑，认为国立保健研究院是疾病管理本部的关键研究部门，一旦剥离将影响疾病管理厅的有效运作。最终，韩国政府修改方案，让国立保健研究院继续隶属于疾病管理厅。

韩国保健福祉部、疾病管理厅、国立保健研究院将建立协商机制，共同制定卫生医疗领域研发体系的相关政策和预算。

韩国执政党和青瓦台方面表示，将24小时开展传染病防控，搜集相关信息和分析大数据，加强政策功能。此外，还将建立区域疾病防控中心，以支持地方疾病防控工作，加强现场防控能力。

赵正湜披露，韩国政府打算本周内将包含上述内容的《政府组织法》修订案提交至国会，争取早日获得国会批准。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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