“从一大早就开始干活，我们又完成了5所学校的消毒工作。”中国民间公益组织公羊会意大利总会副会长弗朗切斯科·罗通诺告诉记者，在刚刚过去的周末，公羊会意大利总会志愿者抓紧时间对普拉托地区的一些学校进行了消毒。

随着意大利疫情逐步好转，人们生产生活慢慢恢复正常。为了保障学校师生拥有一个安全健康的学习环境，公羊会意大利总会近日成立由中意民众组成的志愿者队伍，启动了针对普拉托地区60所综合学校的免费消毒服务。

志愿者们身穿厚重的防护服，佩戴口罩及护目镜，携带专业消毒工具，对从教室到办公室，从走廊到健身房等学校所有空间都进行了彻底消杀。完成一所学校的消毒服务需要两三个小时，志愿者们总是满头大汗、浑身湿透，又马上赶往下一所学校。

“对学校进行消杀工作十分重要，老师很快要回来工作，学生也要复课。感谢志愿者的辛勤付出，为师生们的健康提供了保障。”普拉托皮尔·西罗尼小学校长亚历桑德罗·焦尔尼表示，“面对疫情，意中两国人民之间的团结显得尤为重要。两国民众加强合作、深化互助，共同渡过了很多难关。”

弗朗切斯科·罗通诺介绍说，志愿者们除了对该地区其他学校进行消杀工作外，还将奔赴利古里亚大区的萨沃纳提供服务。“在意华侨华人一直都在尽己所能为抗击疫情出力。他们向普拉托民防部门和医院捐赠防疫物资，还给邻居送去口罩等。意中两国人民的友谊进一步升华，这对社区防控工作意义重大。越来越多的意大利民众希望参与志愿服务。”

普拉托一名学生家长尼可拉在网上留言：“中国朋友的志愿服务活动，让我对孩子安全回到学校放心许多。普拉托的家长和市民应该感谢他们，感谢志愿者为学校的付出，他们为这个城市的安全和未来发展竭尽所能。”

“普拉托的学校马上要开学了，学校复课是社会恢复正常运转的重要组成部分，我们要尽力帮助那些需要帮助的人。”公羊会意大利总会会长周龙说，“志愿服务活动得到许多学校的肯定和感谢，这令我们欣慰。我们期待继续为中意友谊贡献一份力量。”

“抗击疫情的过程中，普拉托的华侨华人为整个地区树立了榜样，他们让更多人意识到防控工作的重要性。”普拉托市长马泰奥·毕弗尼说。

（本报罗马6月16日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月17日 16 版）

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