中拉农业合作成果丰硕（国际视点）

在巴西南里奥格兰德州的一家大豆农场里，工作人员正在将收获的大豆装车运输。该农场七成以上的大豆销往中国。

本报记者 张远南摄

核心阅读

随着中国经济社会秩序加快恢复，中拉农产品贸易额稳步回升。当前，中拉在农业投资、贸易和技术领域的合作成果丰硕，农业合作正呈现出多元化、多层次和纵深发展的良好势头。

根据中国商务部发布的统计数据，今年一季度，中国农产品进出口贸易额为370.7亿美元，同比增长4.0%，其中自拉美地区进口的农产品贸易额超过108.8亿美元，同比增长8.1%，占总进口额的29.35%。目前，中国国内市场需求正在逐步复苏，来自拉美的农产品受到中国消费者欢迎，双方贸易需求旺盛，这将为拉动拉美国家出口创造机遇。

“中国经济加快恢复，带动地区农产品出口增长”

“我为智利产品加油！”日前，智利驻华大使路易斯·施密特与商务参赞娜塔一起做客中国电商平台直播间，向中国消费者推广智利农产品。娜塔表示，智利不仅有红酒、新鲜水果、水产品，还有蜂蜜等优质产品。

农产品贸易是中拉经贸合作的重点领域之一。中国复工复产带动内需回暖，拉美各国近期对华农产品出口平稳回升，部分国家对华农产品贸易额创新高。数据显示，今年5月巴西农产品出口额达到109亿美元，其中出口到中国的农产品同比增长50.4%，占当月总额的44.9%。目前中国是巴西大豆、肉类、蔗糖等产品的最大出口对象国。

“数据最有说服力。”巴西农业部长特雷莎·克里斯蒂娜表示，中国是巴西在农产品领域非常重要的贸易伙伴，近年来巴西对华农产品出口增长十分显著。2000年，巴西对华农产品出口额仅为5亿美元，现在中国单月进口巴西大豆的价值已超过30亿美元。

厄瓜多尔虾类出口的最大市场也在中国。据厄瓜多尔水产养殖协会统计，厄瓜多尔64%的虾类产品出口到中国。今年4月厄瓜多尔对华出口4.7万吨虾，环比增长59%。

近年来，中国市场的消费需求日趋多元化。除了传统的大豆、牛肉、水产等农产品，拉美国家愈发注重推广本国的特色产品，如牛油果、樱桃等高价值水果，利用南半球的反季节等优势扩大销路。

今年一季度，中国成为智利鲜、干水果及坚果的主要出口目的地国，出口额同比增长14.1%。“中国经济加快恢复，带动地区农产品出口增长。智利对华农产品贸易并未因疫情受到影响。”智利水果生产者联合会主席豪尔赫·巴伦苏埃拉说，中国民众了解并喜爱智利水果，下个出口季有望再创佳绩。

“中国市场开放程度极高，任何农产品都有机会”

目前，中国已与10多个拉美国家在农业领域签署了双边合作备忘录、建立联委会或工作组来推动项目落实，中拉农业合作稳步推进。中国政府还设立5000万美元的中拉农业合作专项资金，为双方的项目提供支持。随着中国开放的大门越开越大，中拉贸易自由化便利化水平将再上新台阶。

智利柑橘5月份获准出口中国；阿根廷羊肉、豌豆和柠檬预计年内进入中国市场；首批23吨哥伦比亚牛油果6月底将抵达中国。哥伦比亚总统伊万·杜克表示，疫情下启动牛油果对华出口将提振哥伦比亚农业的信心；中国和巴西此前也已签署开放巴西甜瓜向中国出口的协议。

“中国市场开放程度极高，任何农产品都有机会。”哥斯达黎加出口商会主席博尼亚表示，来自拉美的特色农业产品，未来都有极大的增长潜力。

肉类相关行业协会和企业纷纷在中国设立代表处，旨在加强同中国市场的联系。巴西食品公司全球首席执行官洛里瓦尔·诺盖表示，要不断完善本土厂家的生产能力以满足出口需求，加大对中国等亚洲国家市场的出口是公司的优先战略。

平台的快速发展，也极大带动拉美农产品进入中国市场。2018年，全球最大肉类加工企业——巴西JBS集团同阿里巴巴签署了3年共15亿美元的采购协议，旨在扩大集团在中国的业务。巴伦苏埃拉表示，智利的水果生产商以及行业协会都在积极开拓电商平台，促进生产者和消费者实现双赢。

“加强农业技术交流合作，符合双方根本利益”

在农产品贸易额不断增长的同时，中拉双方在农业科技领域的合作日渐深入。目前，农业科技合作已成为中国和多数拉美国家科技合作的优先领域。中国积极与拉美国家分享农业技术发展经验，借助“南南合作”框架，不断强化与拉美国家的农技合作和人员培训。

过去5年，巴西北部阿马帕州的大豆平均产量从1980千克/公顷提升至2880千克/公顷，中国企业的技术支持功不可没。湖南大康农业进入该州后，通过研究当地的土壤、气候和生产特点，严格筛选适宜本地的化肥，农技师还深入田间地头采集土地数据和植株情况，为农民提供全方位技术保障。“我们与农民们建立了非常稳固的信任关系，与当地农业共同成长。”该公司贸易部经理乐乐表示。

2017年落成于智利首都圣地亚哥的智利—中国农业科技研发中心、智利—中国示范农场，极大促进适用农业技术在中智两国乃至拉美市场的转移和应用。通过种子资源交换，中国蔬菜也进入智利市场。智利农业部长安东尼奥·沃克表示：“智利希望学习如何种植中国的蔬菜，让产品更加多样化。”巴伦苏埃拉表示，智利计划在不久的将来建立首个中国水果实验示范农场，在智利培育中国的水果品种。“拉中加强农业技术交流合作，符合双方根本利益。”

在墨西哥，已有20多家中国科研机构与总部位于墨西哥的国际玉米小麦改良中心进行合作，参与育种改良。据介绍，目前发展中国家的不少小麦和玉米品种直接或间接来自该中心，中国也得益于和该中心的合作，小麦产量增加1070万吨以上。此外，中国不少企业还在拉美国家通过建立蔬菜瓜果研发中心、举办农业技术示范培训班等为拉美国家提供技术援助和培训农业专家。

巴西圣保罗大学路易斯德奎罗兹农业学院教授马科斯·扬克表示，与中国强化农业合作既是保障粮食安全的务实举措，也有利于促进巴中、拉中的共同发展，“拉中强化农业合作，将助推双边互利共赢”。

巴西里约热内卢州立大学经济学教授埃利亚斯·雅布尔认为，中国对全球产业链供应链的稳定发挥着重要作用，中国经济发展对拉美市场发展至关重要。中国作为拉美最重要的贸易伙伴，将为巴西和拉美克服经济困难带来机遇。

（本报里约热内卢6月16日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月17日 16 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)