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辽宁高校与非洲侨民和留学生并肩作战

疫情面前 团结一心（中外合作抗疫故事）

本报记者  王金海  刘佳华

2020年06月17日05:30  来源：人民网－人民日报
 

　　“感谢学校老师们的关怀，我把辽宁当作第二故乡，会将辽宁大学推荐给更多的非洲留学生！”坦桑尼亚留学生阿兹米娜用流利的中文说道。

　　阿兹米娜是辽宁大学的留学生，疫情期间，正在度假的她滞留武汉。“我们坚持每天与她联系，关心她的身体情况，帮助她解决线上学习困难。阿兹米娜的理解与配合，让我们非常欣慰！”阿兹米娜的老师王祺说。

　　辽宁各高校有非洲籍留学生6659人，约占留学生在学总数的46.19%，分布在省内43所高校，目前有3370人在辽宁。辽宁各高校多措并举，关爱非洲留学生。非洲留学生们也非常理解学校，并用实际行动支持中国抗击疫情。

　　辽宁大学非洲留学生组建起疫情防控志愿者队伍，帮助维持正常生活秩序，来自赞比亚的马乐就是其中一员。“我叫马乐，马到成功的马，永远快乐的乐。”马乐用中文告诉记者，他每天和志愿者们一起给同学测量体温，统计同学们的采买需求，请学校后勤部门代买。“看到老师们为了我们的安全而整日忙碌，我们非常感激。我当志愿者也是为了协助老师、帮助同学。”

　　沈阳化工大学购置中英文书籍，搭建自助借阅图书角，倡导留学生保持认真学习、奋发向上的精神面貌；辽宁石油化工大学向非洲留学生宣讲疫情防控科学知识，帮助他们提高预防能力；大连海事大学鼓励留学生积极开展学习研究，评选留学生研究生突出科研成果奖时，近七成为非洲籍留学生。

　　沈阳航空航天大学留校的非洲留学生有213人。学校定期听取意见，解决他们网上授课期间遇到的各种困难。来自加纳的爱博深有感触地说：“中国的防控措施科学有效，学校非常重视我们留学生的健康和安全，我们也会一如既往地支持老师们的工作，回报他们的辛勤付出。”

　　来自肯尼亚的李本山已经在中国生活6年了，去年取得工作签证，现在在沈阳航空航天大学任教。疫情防控期间，他积极与工作人员一起帮助他人。“中国政府采取了非常有力的措施，让我们很有安全感。”李本山说，“疫情面前，不分国别，我们一定要团结一心，战胜困难！”


　　《 人民日报 》（ 2020年06月17日 15 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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