云端携手 抗疫无国界（中外合作抗疫故事）

“感谢你们这么短时间就帮助我们实现了远程连线。”3月18日，意大利那不勒斯海洋医院重症监护室主任庇欧·泽内提医生通过视频连线，表达对西安交通大学第一附属医院专家们的感激之情。

接到那不勒斯海洋医院的紧急求助后，西安交大第一附属医院迅速组织协调参与抗疫的专家，第二天就通过视频连线与海外医院分享救治新冠肺炎患者的经验。“在此危急时刻，你们不必‘从零开始’，我们将毫无保留分享抗疫经验。”西安交大第一附属医院党委书记马辛格在连线中对海外医生说。

疫情在全球蔓延后，西安交大第一附属医院主动与海外医疗机构、企业、华人华侨联系，分析各国疫情，进行医学交流。在随后与各国的视频连线过程中，医院专家团队从抗击疫情的总体部署等多个方面，向参会各方分享实际经验。通过直播，医院施秉银院长、感染科刘正稳教授成为国际医学界“网红”，网友们纷纷赞叹：“这两位大专家水平真高、英文超棒！”

4月10日下午，在西安交大第一附属医院与12个国家开展的“一带一路”抗疫远程交流会上，回到巴林的留学生阿布拉比提出了自己在实际工作中碰到的困难，请求母校西安交大的支援和指导。此前，带着在中国学习到的防疫知识和经验，阿布拉比返回自己的国家，在抗击疫情中承担起机场和医院的检验检疫工作。“虽然我还不是一名真正的医生，但我为我现在从事的工作感到骄傲。”这是阿布拉比发给老师的一句话。

“截至目前，西安交大第一附属医院已先后与包括美国、加拿大、意大利、澳大利亚在内的26个国家的医务人员、华侨同胞、中资机构开展了16场次网络视频学术交流。”院长助理佘军军介绍。

远程连线结束后，对于受助机构和个人的帮助没有停止。因意大利那不勒斯海洋医院缺少远程连线设备，庇欧·泽内提医生只能用自己的手机与中国专家视频连线。目前，经过西安交大多方协调，由中国中兴通讯公益基金会向意大利那不勒斯海洋医院捐赠的远程诊疗系统已投入使用，庇欧·泽内提医生通过专业的远程视频会诊设备，兴奋地再次与中国医学专家展开视频连线。“感谢中国作为世界大国对疫情防控作出的贡献，这将在人类历史上写下新篇章。”意大利坎帕尼亚大区政府副主席佛里奥·博纳维塔珂拉在远程发言中说。

“截至5月底，陕西省友协代表陕西省政府向海外捐赠了一次性医用防护服5920件，医用护目镜2400副，N95口罩4020只，医用防护面罩8520副，一次性口罩15万只，捐赠到了比利时、日本、美国、荷兰、意大利等多国。”陕西省友协相关负责人介绍说。

在我国抗击新冠肺炎疫情的紧急时刻，众多国际友好城市、友好人士，以及机构组织、华人华侨纷纷伸出援手，捐款、捐物、致函致电鼓励慰问，给予了陕西省有力支持。在境外疫情多点暴发的态势下，为支持海外疫情防控工作，陕西也给这些国家送去了来自中国的慰问和帮助，除捐赠防疫物资外，远程医疗支援正是其中的重要一环。

《 人民日报 》（ 2020年06月17日 15 版）

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