守望相助 困难识真心（中外合作抗疫故事）

“医院应该如何搭建发热门诊？”“如何辨别核酸检测假阴性情况？”……前不久，广西医科大学第一附属医院与柬埔寨开展疫情防控国际远程交流。

“这是援柬医疗专家组协助柬方建立中柬国际远程视频会诊系统后，开展的第二次国际远程连线。”广西医科大学第一附属医院院长陈俊强说。

3月23日清晨，专家组7名成员奔赴柬埔寨。当天，柬埔寨首相洪森在其社交媒体账号上直播了专家组抵柬情况，吸引了超过60万柬埔寨网友观看。

抵达柬埔寨以后，专家组第一时间深入新冠肺炎患者定点收治医院、病毒检测实验室、社区等重点区域开展实地调研。“我们白天走访调研、了解情况，与柬方交流分享经验，晚上回到酒店还要分析研判，制订第二天的工作计划，每天都是忙到凌晨才能休息。”中国赴柬埔寨抗疫医疗专家组领队、广西卫健委保健局副局长艾翔说。

经过深入走访调研，专家组向柬方提出继续在国家层面扩大宣传，外防输入、内防扩散，尽快提升实验室检测和临床救治能力的综合防控建议。在中国专家组的建议下，柬埔寨政府不断落实和完善防控措施，比如多部门联合开展防控，动员社区和群众参与疫情防控工作。

柬苏友谊医院是柬埔寨收治新冠肺炎患者的定点医院之一，也是此次专家组在柬期间的重点合作单位。专家组发现，该院的感染检测流程布局不够合理，没有设立专门的发热门诊，随即向医院提出了有关建议并被采纳。

“这是两国间非常好的一次交流与合作，中国为柬埔寨提供了医疗和其他方面的援助。我们与中国医疗专家共同分享抗疫经验、共渡难关。”柬苏友谊医院院长夷明说，中国医生拥有丰富的临床经验，希望今后能继续与中国医疗专家开展交流与合作。

柬埔寨人民党中央常委、柬中友好协会主席艾桑奥在接受媒体采访时，也对中国医疗专家组援柬联合抗击疫情给予了很高评价：“中国医疗专家组的到来，体现了柬中两国全面战略合作伙伴关系下的守望相助精神，是构建柬中命运共同体行动计划和‘一带一路’倡议的具体体现。同时，也真正体现了柬埔寨人民常说的‘贫穷时相亲相爱，困难时识真心朋友’和‘柬中同心’。”

《 人民日报 》（ 2020年06月17日 15 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)