人民网>>国际

中国医疗专家组赴柬埔寨共同抗疫

守望相助 困难识真心（中外合作抗疫故事）

本报记者  庞革平  李  纵

2020年06月17日05:30  来源：人民网－人民日报
 

　　“医院应该如何搭建发热门诊？”“如何辨别核酸检测假阴性情况？”……前不久，广西医科大学第一附属医院与柬埔寨开展疫情防控国际远程交流。

　　“这是援柬医疗专家组协助柬方建立中柬国际远程视频会诊系统后，开展的第二次国际远程连线。”广西医科大学第一附属医院院长陈俊强说。

　　3月23日清晨，专家组7名成员奔赴柬埔寨。当天，柬埔寨首相洪森在其社交媒体账号上直播了专家组抵柬情况，吸引了超过60万柬埔寨网友观看。

　　抵达柬埔寨以后，专家组第一时间深入新冠肺炎患者定点收治医院、病毒检测实验室、社区等重点区域开展实地调研。“我们白天走访调研、了解情况，与柬方交流分享经验，晚上回到酒店还要分析研判，制订第二天的工作计划，每天都是忙到凌晨才能休息。”中国赴柬埔寨抗疫医疗专家组领队、广西卫健委保健局副局长艾翔说。

　　经过深入走访调研，专家组向柬方提出继续在国家层面扩大宣传，外防输入、内防扩散，尽快提升实验室检测和临床救治能力的综合防控建议。在中国专家组的建议下，柬埔寨政府不断落实和完善防控措施，比如多部门联合开展防控，动员社区和群众参与疫情防控工作。

　　柬苏友谊医院是柬埔寨收治新冠肺炎患者的定点医院之一，也是此次专家组在柬期间的重点合作单位。专家组发现，该院的感染检测流程布局不够合理，没有设立专门的发热门诊，随即向医院提出了有关建议并被采纳。

　　“这是两国间非常好的一次交流与合作，中国为柬埔寨提供了医疗和其他方面的援助。我们与中国医疗专家共同分享抗疫经验、共渡难关。”柬苏友谊医院院长夷明说，中国医生拥有丰富的临床经验，希望今后能继续与中国医疗专家开展交流与合作。

　　柬埔寨人民党中央常委、柬中友好协会主席艾桑奥在接受媒体采访时，也对中国医疗专家组援柬联合抗击疫情给予了很高评价：“中国医疗专家组的到来，体现了柬中两国全面战略合作伙伴关系下的守望相助精神，是构建柬中命运共同体行动计划和‘一带一路’倡议的具体体现。同时，也真正体现了柬埔寨人民常说的‘贫穷时相亲相爱，困难时识真心朋友’和‘柬中同心’。”


　　《 人民日报 》（ 2020年06月17日 15 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved