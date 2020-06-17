共克时艰，构建更加紧密的中非命运共同体（患难见真情 共同抗疫情）

6月1日，在赤道几内亚首都马拉博一所收治新冠肺炎患者的医院，中国医疗专家组成员为当地医护人员整理防护服。

中国赴赤道几内亚抗疫医疗专家组供图

国家主席习近平将于6月17日在北京主持中非团结抗疫特别峰会，并发表主旨讲话。中国和非洲是好朋友、好伙伴、好兄弟。在中国疫情防控形势最艰难时刻，非洲国家向中国提供宝贵支持。面对非洲疫情加速扩散蔓延，中国尽己所能提供人道主义援助，积极呼吁国际社会加大对非洲抗疫支持。中非团结抗疫，诠释了中非命运共同体的深刻内涵，中非友好故事进一步深入人心。

“这样的时刻，我们必须跟中国站在一起”

中非人民在民族解放斗争中并肩战斗，在共同发展道路上携手同行，在前几年抗击埃博拉疫情的合作中命运与共。在新冠肺炎疫情面前，中非继续患难与共、同心协力。

在中国抗击疫情的困难时刻，非洲各国纷纷伸出援手，向中国提供力所能及的帮助和支持。从世界最不发达国家之一的科摩罗科中友协为中国捐款100欧元，到欠发达国家赤道几内亚向中国捐赠200万美元……患难见真情，非洲国家的支持和帮助温暖了中国人民，也成为中非患难与共的最新例证。

在第三十三届非盟峰会上，非洲掀起声援中国抗击疫情的高潮。非盟委员会主席法基表示：“在此艰难时刻，我们将与中国保持坚定团结。”

50多位非洲领导人致电或发表声明，向中方表达慰问和支持。“中国是埃塞的亲密朋友和兄弟，在埃塞有需要时，中国从未缺席。埃塞人民将同中国人民站在一起，同舟共济。”埃塞俄比亚总理阿比表示，国际社会对习近平主席在应对疫情过程中的强大领导力和中国的行动力有目共睹，普遍表示钦佩和赞赏。埃方为中方的表现感到骄傲和自豪。

在温州和平国际医院工作的毛里求斯籍医生苏玛申请加入志愿团队，穿上防护服，连续22天在温州相关防控检查点为往来人员测量体温、核验身份信息。苏玛动情地说：“我来中国已有10多年。这样的时刻，我们必须跟中国站在一起！”

来自马拉维的班德正在黑龙江大学攻读博士。疫情防控期间，他义务当起防疫宣传员，在社交网站上讲述中国战疫故事。“我要把中国人民抗击疫情的伟大历程介绍给世界，相信中国一定会取得抗疫最终胜利。”

“中国是不可或缺的、诚实可靠的合作伙伴”

中方在自身面临抗疫压力情况下，紧急驰援非洲兄弟，通过各种渠道及时向非盟和非洲国家提供大量紧缺抗疫物资，同非洲兄弟分享抗疫经验，向非洲派遣医疗专家组，并协助非方在华采购防疫物资，深化中非在公共卫生领域合作。

交流救治诊疗经验、帮助完善防控方案、培训医护人员、参与改建方舱医院、视频探讨疫苗研发……为支持非洲国家抗击疫情，中国已向非洲11个国家派出148人次抗疫医疗专家组，并同非洲国家举行专家视频会议，中国技术、中国方案为非洲抗疫注入动力和信心。

5月25日是第五十七个“非洲日”。当天，中国抗疫医疗专家组12名成员于深夜抵达赤道几内亚首都马拉博。在赤几期间，专家组接连走访多所医院，并根据当地实际情况从疫情防控、救治、培训、科普等方面编写了《赤几抗疫国家建议书》。

“我高度评价中国同国际社会特别是同非洲在抗击新冠肺炎疫情方面的合作，这一国际合作无疑是积极的。中国是不可或缺的、诚实可靠的合作伙伴。”赤道几内亚总理奥巴马·阿苏埃日前会见中国抗疫医疗专家组，感谢他们给赤道几内亚抗击疫情带来“希望之光”，高度评价中国与非洲在抗击疫情方面的合作。

布基纳法索卫生部部长卢盖表示，中方一直大力支持布方抗疫工作。“中国专家组为我们带来了丰富的抗疫经验，将大大加强布应对疫情能力。”

遍布非洲45个国家的中国医疗队积极行动，为当地民众提供医疗保障，迄今已开展抗疫培训近400场，为当地数万名医护人员提供了指导，共筑抗疫防线。安哥拉罗安达省总医院副院长托马斯·齐昂参加了中国第五批援安医疗队组织的疫情防控经验交流会。“感谢中国与安哥拉交流分享防控经验，我希望同中国专家保持紧密联系和沟通，期待更多交流。”

从政府、企业到民间机构，中国积极发动捐助各种防疫物资，为非洲各国抗击疫情提供援助。加纳新爱国党总书记博阿杜表示，中国在国际上率先驰援非洲，为非方抗疫提供了重要的经验遵循和物资支持。“我们心存感激，希望中方继续分享更多统筹推进疫情防控和经济社会发展的‘中国智慧’。”

“不断传承和发扬非中传统友好、团结互助的崇高精神”

“发展中国家特别是非洲国家公共卫生体系薄弱，帮助他们筑牢防线是国际抗疫斗争重中之重。我们应该向非洲国家提供更多物资、技术、人力支持。”习近平主席在第七十三届世界卫生大会视频会议开幕式上呼吁各国团结合作战胜疫情，共同构建人类卫生健康共同体，提出包括加大对非洲国家支持在内的六项建议，并宣布建立30个中非对口医院合作机制和同二十国集团成员一道落实“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”等一系列重大举措。这些倡议和举措有力支持了非洲国家抗疫。

非洲疾控中心项目是2018年中非合作论坛北京峰会的重要成果，也是中国助力非洲增强公共卫生防控体系和能力建设的重大举措。中方高度重视该项目，目前正同非方积极推进前期准备工作，争取项目早日开工建设，为增进非洲人民福祉发挥更大作用。

习近平主席和南非总统拉马福萨在4月和5月两次通电话，就加强医疗卫生合作、推动两国关系发展等达成重要共识。拉马福萨由衷感叹：“中国是南非和非洲国家真正的朋友和面临困难挑战时可以依赖的伙伴。”

团结合作是战胜疫情最有力的武器。坦桑尼亚革命党总书记巴希鲁表示，战胜疫情需要全球携手努力，中国在推动抗疫国际合作方面发挥了模范作用。“我们愿同非洲其他政党一道，不断传承和发扬非中传统友好、团结互助的崇高精神，共同战胜疫情。”

“只要有人类命运共同体理念的光芒照耀，就能通过团结合作让世界充满温暖。”南非独立传媒集团执行主席伊克博·瑟维表示，现在正是人类携手打造一个共同愿景的时候。这个愿景将促进人们相互关心，并唤起人们对整个地球的关心。

当前，中国在常态化疫情防控中全面推进复工复产，也为非洲国家经济发展提供助力。联合国副秘书长、非洲经济委员会执行秘书长维拉·松圭表示：“疫情是全球挑战，合作才是应对之道。”在尼日利亚阿布贾大学政治学与国际关系教授谢里夫看来，抗击疫情需要各国齐心协力，团结互助。他坚信，非中合作充满希望，“构建更加紧密的非中命运共同体前景光明”。

中非从来都是命运共同体。中非双方共商新形势下团结抗疫与友好合作大计，携手共建中非卫生健康共同体，必将推动中非各领域友好合作迈上新台阶，为构建更加紧密的中非命运共同体注入新动力。

《 人民日报 》（ 2020年06月17日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)