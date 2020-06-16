加拿大输华原木中多次检出有害生物 外交部回应

人民网北京6月16日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。记者会实录如下：

“一带一路”国际合作高级别视频会议将于6月18日举行，主题为“加强‘一带一路’国际合作、携手抗击新冠肺炎疫情”。会议由王毅国务委员兼外交部长主持，25个国家的外长或部长级官员及联合国、世卫组织负责人将与会。

此次会议由中国外交部、发展改革委、商务部、卫生健康委共同举办，旨在落实第二届“一带一路”国际合作高峰论坛共识，推动“一带一路”合作伙伴加强抗疫国际合作，开展复工复产经验交流与政策协调，推进高质量共建“一带一路”。

塔斯社记者：朝鲜今天宣布，计划将其军队部署到朝韩协议规定的非军事区。中方对当前半岛局势及朝韩关系有何评论？

赵立坚：朝鲜和韩国是同一民族。作为近邻，中国一贯希望朝鲜半岛保持和平与稳定。

新华社记者：外交部今天发布了习近平主席将主持中非团结抗疫特别峰会的消息。中方同南非、塞内加尔共同倡议举办此次峰会有何考虑？中非双方对会议有何期待？

赵立坚：国家主席习近平将于6月17日在北京主持中非团结抗疫特别峰会，并发表主旨讲话，特别峰会由中方和非盟轮值主席国南非、中非合作论坛共同主席国塞内加尔共同倡议，将以视频方式举行。非盟峰会主席团成员国、非洲重要次区域组织轮值主席国等非洲国家领导人以及非盟委员会主席将应邀出席。联合国秘书长、世界卫生组织总干事作为特邀嘉宾与会。

中方一贯重视发展中非友好合作关系，致力于同非洲国家构建更加紧密的中非命运共同体。新冠肺炎疫情发生以来，中非守望相助、并肩战“疫”，中非关系得到新的提升。

当前全球疫情形势仍然严峻，非洲疫情也在发展。在这一关键时刻举行中非团结抗疫特别峰会，再次彰显了中非患难与共的兄弟情谊，不仅将进一步凝聚中非团结抗疫共识，推动中非合作实现新的发展，也必将为支持多边主义、加强国际抗疫合作注入新的动力。

中方愿同与会各方一道，共同推动峰会取得圆满成功。

环球时报记者：据外媒报道，随着全球一些最脆弱地区感染新冠肺炎新增病例迅速增长，20多个国际援助组织和部分非洲国家表示，送达抗疫前线的美国援助“很少甚至没有”，这让他们感到“愈发担心”。美国已承诺提供100亿美元用于疫苗研究、人道主义援助和紧急防疫工作，但是大部分均未实施。有人认为美方是雷声大、雨点小，光说不练。请问中方对此有何评论？

赵立坚：我也注意到了有关报道，关于美国援助的具体落实情况建议你去向美方询问。

疫情给世界不少国家，特别是一些脆弱地区带来严峻挑战。我们希望国际社会各方，特别是有能力的国家，能为国际抗疫合作多出一份力，多尽一份责任和担当。

路透社记者：第一，数位中国专家和官员称新发地的病毒毒株与武汉疫情暴发初期发现的不同，北京市疾控中心官员认为毒株来自欧洲方向。中国政府是否认为本轮疫情源自国外？第二，与此相关，中国已停止进口三文鱼，并加强对相关食品及商品的检验。中国是否将对来自国外的商品和人员实行更严格的限制？

赵立坚：你提到的两个问题都非常专业，建议你向主管部门询问。

总台央广记者：2020年1至4月，中国石家庄、南京、上海、大连、深圳等海关从进口加拿大原木中多次检出有害生物。中方能否证实这一消息？中方对此有何评论？

赵立坚：近期，中国相关口岸海关在进口加拿大原木中检出天牛、小蠹等活体检疫性林木害虫。为防范这些害虫传入，按照中国相关检疫法律法规，中方对相关原木进行了除害处理。同时根据国际标准，中国主管部门及时向加方通报不合格情况，要求加方调查原因，采取改进措施。

我想强调，保护中国农林业和生态安全是中国政府的职责所在。中方主管部门针对加拿大原木采取的措施是正常的检疫安全防范措施，科学合理，符合中国相关法律法规，也符合国际惯例。

法新社记者：第一，几分钟前，朝鲜炸毁了朝韩联络办公室大楼。中方对此有何评论？第二个问题，俄罗斯科学家米季科被俄政府指控替中国从事间谍活动。中方对此有何评论？

赵立坚：关于第一个问题，我不掌握具体情况。朝韩是同一民族，也是半岛事务直接当事方。作为近邻和朋友，中方一贯支持朝韩双方妥处分歧、和解合作，致力于半岛和平稳定。

关于第二个问题，我不掌握你说的情况。

北京日报记者：据澳大利亚科技网站iTWire14日披露，澳大利亚智库澳战略政策研究所（ASPI）是近期推特公司删除2万多个“支持中国”的账户的主要幕后推手。这家智库虽自诩为独立智库，实际上是受洛克希德·马丁、诺斯罗普·格鲁曼、雷神、MBDA导弹系统公司等美国军工企业和科技企业资助的游说团体。2018-2019年，澳战略政策研究所预算的57%来自军工企业，另有400万澳元的拨款来自澳政府。此外，它还从美国国务院全球参与中心得到44万澳元的拨款。鉴于上述背景，这家机构一贯采取反华立场。中方对此有何评论？

赵立坚：这已经不是媒体第一次披露澳大利亚战略政策研究所的所谓“独立”背景了，我的同事此前也多次就这家机构炮制的各种颠倒黑白、荒谬至极的涉华所谓“报告”作出过回应。这样的机构是否还有学术信誉和独立性，相信国际社会看得清清楚楚。

法新社记者：你能否提供关于中美外交官夏威夷会谈的最新信息？

赵立坚：今天我没有更多的信息可以提供。

这里我就昨天记者会上的两个问题补充说明一下。第一，昨天法新社记者在这里问到所谓“外交部发布通知，自6月15日起所有持有效签证和居留许可的外国人将无法入境”的说法，经我们会后核实，系网络谣言。外交部近期并未发布有关通知，你提到的社交媒体上的有关截屏，系个别人对此前发布的公告进行恶意篡改、拼接后发布的。我们要再次提醒媒体朋友，对网上的信息要注意甄别和核实，避免报道虚假和不实消息。

当前，境外疫情形势发展仍十分严峻，防范境外疫情输入不能有丝毫松懈。据了解，北京市目前继续坚持现有的行之有效的境外进京人员疫情防控措施，严格防范境外疫情输入风险。

对于从北京直接入境人员，坚持远端筛查包括核酸检测、入境后核酸检测，原则上所有入境进京人员都要进行14天集中医学观察；对于从第一入境点入境人员，在当地进行14天集中医学观察和核酸检测合格后再进京。

第二，关于疫情期间是否安排对外籍在押人员进行领事探视问题，中方一贯依法保障涉案外籍人员合法权利，并按照相关国际公约以及同有关国家的双边领事协定，为外国驻华领事官员履行领事职务提供必要协助。疫情期间，为保证在押人员安全，中国有关部门暂缓安排对在押人员的领事探视，我是指面对面的领事探视，但我们也视情安排了一些电话、视频等方式的探视。下阶段，中方有关部门将根据疫情防控形势的需要，对有关措施进行调整。

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