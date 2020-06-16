乌克兰出台入境人员出发国“红绿区”划分规定

人民网基辅6月16日电（记者 谭武军）乌克兰卫生部15日公布入境人员疫情防控规定，将入境人员出发国分为“红区”和“绿区”两类，来自“红区”国家的入境者需进行14天的集中隔离医学观察或者自我隔离，来自“绿区”国家的入境者不需要接受隔离观察。所有入境人员均需购买治疗新冠肺炎的医疗保险。

根据规定，每10万人中，新冠肺炎患者数量超过40人的国家属于“红区”国家，新冠肺炎患者数量低于40人的国家属于“绿区”国家。属于“红区”的国家有50个，包括美国、英国、法国、亚美尼亚、白俄罗斯、俄罗斯、西班牙、意大利、荷兰、葡萄牙、加拿大等。中国属于“绿区”国家。

6月15日起，乌克兰陆续恢复国际航空客运，但目前恢复的国际航班以接送留学生的包机为主。除白俄罗斯外，其他国家尚不接受乌克兰的游客入境。

乌克兰总统办公室16日宣布，总统泽连斯基的夫人叶连娜·泽连斯卡娅确定为新冠肺炎中度症状患者，已转入医院接受治疗，目前其身体状态稳定，尚不需要吸氧。6月12日，总统夫人叶连娜被确诊感染新冠病毒，总统随后转为在自我隔离状态下办公。

据乌卫生部统计，截止6月16日9时30分，乌克兰新增666例新冠肺炎确诊病例，新增死亡11例，治愈275例，乌累计确诊32476例，死亡912例，治愈14528例。

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