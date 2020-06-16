“青年发展与青年担当”国际研讨会探讨新语境下华人青年如何“讲好中国故事”

人民网华盛顿6月15日电（记者 吴乐珺）“青年发展与青年担当”国际远程研讨会13日在华盛顿、洛杉矶、北京、柏林等地同步举行。来自媒体、教育、社会创新和公益组织的十余位与会嘉宾围绕在国际新语境下，作为新时代的华人青年如何应对挑战，“讲好中国故事”，实现自我发展，践行时代担当。

资深媒体人、正在南加州大学安纳伯格传播与新闻学院做访问学者的鲁丹今年参与了美国民间公益机构Life Preservation Org向医疗机构捐赠抗疫医疗物资的新闻发布工作，通过美国13个城市主流媒体的二十多次报道，向美国民众介绍了该公益机构接受中国捐赠的抗疫物资，并无偿向美国东、西岸多家医疗机构捐赠的故事。

全美中华青年联合会会长、英文《洛杉矶邮报》董事任向东在主题发言中，通过介绍华裔新生代非营利组织的成长过程和经验，提出学习当地社会文化习俗，以开放心态，接受新环境和新语境的挑战。他表示，华人青年的发展要注重创新，在国际新语境下用当地语言和阐述方式来“讲好中国故事”。他还介绍了连续多年主办“全美年度十大华人杰出青年”与“全美年度三十位三十岁以下杰出青年”评选活动，在主流社会中形成了华人青年的知名品牌。

知名主持人王冠结合他专访全球近百位政、商、学界领袖的经历，在发言中表示，“让世界听懂中国”要接受三个方面的挑战：国际政治环境不稳定；其次，语言方面的问题，这个中间有着巨大的语言输出力差异；第三，让世界听懂中国的挑战来自自身，在面对与世界沟通的时候，中国青年需要更多维度的思考、更开阔的思路，尽量拓展内容和修辞表达的维度，能更好的让世界听懂中国。

哥伦比亚大学教育学硕士毕业生、子知教育联合创始人温筠如，在总结发言中表示，“立鸿鹄志、做奋斗者”，作为新时代的青年，应做具有责任意识和创新精神的建设者，在担当中历练，在尽责中成长。

当天的研讨会由子知教育发起主办，全美中华青年联合会、“只为你进步”基金会、青藤国际组织等机构参与合作支持。来自德国伊尔姆瑙工业大学、哈佛大学、加州大学河滨分校等多所高校的学生也参与其中。

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