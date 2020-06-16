中国和秘鲁民间组织举行疫情防控线上交流会

新华社利马6月15日电 中国和秘鲁医疗专家、民间组织代表当地时间13日晚举行视频连线会议，交流抗击新冠疫情的经验。

会上，中国武汉大学人民医院感染科教授、东院区感染科主任陈晓蓓讲解了“新型冠状病毒感染”相关知识，包括新冠肺炎的病原学、流行病学特点，以及新冠肺炎的诊断和预防措施等内容，并就秘鲁疫情现状提出针对性防控建议。

武汉市武昌区中央花园社区党总支书记张淑静围绕“三方联动共建无疫情社区”主题，着重介绍了基层社区组织作为前线抗疫阵地发挥的作用，凸显中国共产党“人民至上”的执政理念。

视频会议还特别邀请驰援秘鲁抗疫的中国医疗专家组4名成员，介绍他们在秘鲁开展抗疫工作的情况，并为当地下一步抗疫工作建言献策。

中国和秘鲁民间组织疫情防控线上交流会由丝绸之路沿线民间组织合作网络联合北京平澜公益基金会、中南屋等民间机构主办。秘鲁政府、政党、部分省政府和医疗机构代表以及秘鲁民间组织、华侨华人组织和中资企业代表等约200人参加。

秘鲁前卫生部长、中央政府抗击新冠肺炎指挥部总指挥马塞蒂在总结发言时说，虽然地理距离遥远，但秘中两国人民的心通过这次视频会议连在了一起。她希望这次分享会只是一个起点，期待双方今后有更多的交流。

来自秘鲁比利亚·苏尔基约健康中心的医生佩拉表示，中国的经验证明，从基层社区发起的初级卫生保健是重要且有效的。

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