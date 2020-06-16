英国考虑放松部分防疫限制措施

英国财政大臣里希·苏纳克14日说，英国政府正在考虑对保持2米社交距离、入境旅客隔离14天等规定作出调整，以促进经济尽快恢复。

苏纳克当天告诉英国天空新闻频道，鉴于全国在新冠疫情防控方面取得进展，英国政府正在“重新审视”社交距离方面的规定。

苏纳克说，对于人员之间保持至少2米社交距离的规定，英国首相鲍里斯·约翰逊“已安排科学家、经济学家等人共同参与一项综合性评估”。

按照英国政府5月10日公布的“解封路线图”，从事食品加工、建筑、制造、物流、科研等无法在家办公的行业人员5月中旬可以率先复工。复工人员一般需要保持2米以上社交距离。一些企业主向政府反映，这一规定限制了企业提高生产效率。

苏纳克说：“我们现在急需全面、综合地考察这项规定。”他强调，任何改变都不能以增加健康风险为代价。

英国新冠疫情病亡人数排在美国和巴西之后，居全世界第三位。一些批评人士认为，这反映出英国政府应对疫情不力。另一方面，政府的限制性措施重创经济。英国3月下旬开始在全国“封城”并实施居家令，非生活必需品商店关闭、大量工厂停工、商业活动锐减。英国国家统计局12日说，英国经济总量3月、4月共缩水25%。

苏纳克14日还接受英国广播公司电视台采访，表示英国可能与特定国家建立旅行通道。这意味着从这些国家出发、入境英国的旅客不需要隔离14天。

从6月8日起，英国要求入境旅客作为期14天的自我隔离。英国客流量最大的伦敦希思罗国际机场11日说，如果继续实施上述隔离令，那么该机场无法维持现有雇用规模，可能裁员。英国旅游、交通运输业人士均建议英国政府尽快与低风险国家建立旅行通道。

苏纳克说，交通大臣正在考察多个备选方案，“我们都希望看到（人们的）出行得以恢复，但我们要确保在正确的时间采取正确的措施”。

英国“解封路线图”大致分三步走，目前处在第二步，部分地区的学校逐步复课，露天市场及汽车展销厅优先恢复营业，不少餐饮店铺可提供外卖服务；其他包括服装店、书店、理发店等“非必需”零售业店铺则会从15日起陆续重开；有望最早于7月初进入第三步，届时旅馆、餐饮等行业可以开门迎客。上述安排仅适用于英格兰地区，苏格兰等地的“解禁”过程由地方政府自行决定。

苏纳克说，经济萎缩是暂时性的，15日零售业开放将是恢复经济的重要一步。（郭倩）（新华社专特稿）

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